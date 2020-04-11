慈善捐赠溯源平台“善踪”上线互联网公证功能

“捐赠还带公证，这样的慈善公益给人最直接的感受就是真实与合法。”前两天，家住雄安新区的陈女士在微信朋友圈刷到了一条与疫情捐赠相关的信息，信息配图是盖有公证处公章的存证证明，这令她好感倍增。

信息的发布者正是雄安新区联爱社会服务中心的工作人员。日前，雄安新区联爱社会服务中心在慈善捐赠溯源平台“善踪”完成了一条受捐信息上链，与传统慈善捐赠不同的是，完成信息上链后，雄安新区联爱社会服务中心还获收到了一张盖有杭州互联网公证处网络业务专用章的善踪平台存证证明，上面除了存证账号、存证主体、交易哈希值，还有上链时间等信息。

2月29日，由中国雄安集团数字城市公司和杭州趣链科技有限公司共同建设的善踪平台完成迭代更新。据悉，本次更新围绕公证功能展开，进入最新版善踪平台，捐赠方不仅能完成捐赠信息上链，还能获得平台第三方权威机构——杭州互联网公证处出具的存证证明。专业人士分析认为，功能的升级，不仅是对捐赠双方权益的保障，更是慈善捐赠体系治理能力的提升。

慈善捐赠溯源平台善踪上线公证功能

陈女士看到的这张互联网公证处的存证证明，正是平台上线公证功能后发出的第一张证明。

“2020年2月29日14时50分7秒，杭州互联网公证处接收到趣链区块链节点新增存证事务验证申请……”当天下午，在善踪平台上传受捐信息后，雄安新区联爱社会服务中心的工作人员收到了来自杭州互联网公证处出具的存证证明——“善踪”平台电子存证证明。

这张证明以PDF文件的形式发放到雄安新区联爱社会服务中心账户中，上面记录着申请时间、存证账户、存证主体和交易哈希值等关键信息。对于雄安新区联爱社会服务中心而言，它不仅将这条收到北京微爱公益基金会捐赠紧缺物资2250000片消毒片的信息公示到了善踪平台上，还获得了第三方权威机构杭州互联网公证处颁发的存证证明。对于这样的效果，雄安新区联爱社会服务中心相关负责人表示非常满意。

“雄安新区联爱社会服务中心的存证证明，是平台入驻机构取得的第一张存证证明。自该功能上线以来，获得存证证明的机构显著增多，这在我们意料之中。对于参与捐赠的双方机构而言，能获得第三方权威机构的存证证明，无疑是更有保障的。”中国雄安集团数字城市公司项目相关负责人表示。

“这是最新版善踪平台的一大亮点，仅需数秒时间，入驻平台的机构就能收到来自杭州互联网公证处颁发的存证证明。”

获取存证证明的步骤非常简单，对于已经通过机构认证、成功入驻善踪平台的用户而言，填写完捐赠详情并提交信息后，就能看到“本次捐赠已生成电子存证证明”的选项，点击“查看证明”后数秒，就能收到PDF版本的存证证明。

区块链技术+互联网公证提升慈善体系治理

加上公证处功能之后，捐赠者的捐赠公示究竟发生了怎么样的变化？专业人士表示，区别很大。

“经过公证的赠与合同，不管是从法律意义，还是从社会治理层面上来说，其效果都是优于普通赠与合同的。”相关专家介绍，“对于点对点捐赠的用户来说，杭州互联网公证处作为中立客观的第三方法律服务机构，既可以为双方的捐赠约定赋能增信，而且通过其服务将来还可以为其他诸如税务等部门提供更为权威的法律证明。”

“新功能的加入，可以通俗地理解为达到了区块链技术+互联网公证的‘双护航’效果。也是区块链技术与公证法律服务对于慈善捐赠治理体系的提升。”

据悉，善踪平台除了由中国雄安集团数字城市公司和杭州趣链科技有限公司共同建设外，还联合了多家知名企业共同发起倡议。平台利用联盟区块链网络，在本次防控疫情过程中为社会各界提供公开、透明的捐赠信息溯源服务，提高捐赠信息的透明度与公信力。（夏晓伦）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)