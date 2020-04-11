财经观察∣税收大数据“撑腰” 政府决策更精准

编者按：当前，复工复产复销已进入“加速跑”阶段。如何精准施策和科学破题，必须做到心中有“数”，而挖掘税收大数据的价值，正是“透视”复工复产进度，服务党委政府决策，助力企业产销对接的“桥梁纽带”。人民网财经特别推出“税收大数据 畅通‘微循环’”系列观察，聚焦如何发挥税收数据优势，助力疫情防控和企业复工复产。

“没想到这么顺利就提前完成订单，帮我们找到上游供应商。”新冠肺炎疫情期间，在当地税务部门的帮助下，位于广西的玉柴机器仅用3天不到的时间，就完成了复工以来首批交付湖北区域防疫用车的发动机订单。

有序推进复工复产，各级党委政府靠什么来精准施策？

一张张增值税发票，正勾勒出全国各地、各行各业的复工复产“进程图”。产业链中的“堵点”和“断点”在税收数据平台上一目了然，可以说，税收大数据已经成为各级党委政府实施精准帮扶的重要依据。

在全国政协常委、中国税务学会副会长张连起看来，税收大数据的价值不仅在于容量大、类型多，更重要的意义在于让经济运行更加有“数”，为提升国家治理效能提供有力支撑。

“跑”出来的优惠政策

每天21时，杭州市税务局信息中心的张剑会开始他这段时间的一项特殊工作，他称之为“跑”数据。

从税收大数据平台里找出当天企业开票数据，细分到每个区、街道、乡镇，再与每天市政府更新的疫情“五色图”比对，为地方党委政府进一步科学决策复工复产工作当好参谋。

在西部某市，税收大数据一度监测显示，全市零售业增值税发票开票金额仅为去年同期的68.6%，消费市场回暖较慢。

“税务部门立即将情况向当地党委政府汇报。在税收大数据的决策支撑下，多部门积极协作，推动促进消费、活跃市场的‘消费月’活动。”当地税务部门有关负责同志告诉记者。

对企业而言，支持疫情防控和复工复产的税收优惠政策是真金白银的利好，而这些优惠政策制定和出台的背后，都有税收大数据的“撑腰”。

疫情发生以来，国家先后出台5批23项税费优惠政策，国家税务总局数据显示，今年前2个月，全国减税降费共计4027亿元，其中今年新出台支持疫情防控和经济社会发展的税费优惠政策新增减税降费1589亿元。税费优惠的精准施策，背后有税收大数据的一份功劳。

大数据精准定位复工短板

疫情期间，交通运输是受影响较大的行业之一。

在上海，虹口区税务部门对该行业复工以来的开票户数和金额进行深度分析后发现，虽行业整体已呈现逐渐回暖趋势，但部分子行业开票数据却明显滞后。

“这引起了我们的关注。”国家税务总局上海市虹口区税务局有关负责人表示：“我们立即对相关企业展开排摸，通过与申报数据交叉比对，筛选出可能符合政策条件企业，‘一户一策’开展‘滴灌式’辅导。”

从工作专报到红头文件，从服务政府决策到加速企业复产，税务大数据成为地方党政领导决策“新指南”。

在广东，珠海横琴新区税务局以“税源地图”为依托，创新运用税收大数据精准化服务纳税人需求，形成了“数据分析--政策落实--跟踪服务”的链条式工作机制，更好地服务企业复工复产。

“税源地图是我们在疫情防控中的得力助手，它可以从税额、行业、商圈等多个维度开展数据分析，精确定位受疫情影响较大的行业企业，为后续的政策落实和跟踪服务提供坚实基础。”珠海横琴新区税务局局长黄勇介绍说。

兵马未动，数据先行。税收大数据让企业“画像”更加精准，从而确保纳税人应享尽享、应享快享政策红利。

大数据让企业办税更省心

“从申请留抵退税到退税款到账，只花了3天时间，全程网上办理，缓解了企业资金流的紧张。”深圳传音控股股份有限公司税务总监王齐说。

落实优惠政策又快又准的背后，是深圳税务大数据平台的强力支撑。原本需要人工查询核对的数据，通过系统自动校验，将企业基本信息和申报数据进行比对交互，自动判断企业是否符合留抵退税条件，实现审核、复审、退库环环相扣，紧密衔接。

在内蒙古鄂尔多斯，税务部门充分利用税收大数据，大大提高了防疫政策落实的速度和精度，提升了“非接触式”办税的便利度。

准格尔旗税务局运用大数据手段，实时收集互联网公示的疫情防控捐赠纳税人信息，对辖区内涉及公益捐赠的20多户企业，安排专人专线提供优惠政策享受辅导、涉税事项办理等服务。同时利用大数据对辖区内纳税人进行核实摸底，为36户增值税一般纳税人、2283户增值税小规模纳税人和45户个体工商户提供精准的政策辅导，确保纳税人“应享尽享”。

国家税务总局党委书记、局长王军表示，税务部门将深入落实优惠政策落实要给力、“非接触式”办税要添力、数据服务大局要尽力、疫情防控工作要加力的“四力”要求，积极稳妥、全面有序推进各项税收工作，奋力夺取疫情防控最终胜利，更好服务经济社会发展大局。

当前，更好地践行“四力”，加大复工复产政策落实力度，从而助力畅通产业循环、市场循环、经济社会循环，税收大数据将发挥更重要的作用。

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(责编：栗翘楚、孙阳)