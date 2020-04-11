我国三大主粮自给率高库存充裕 部分国家限制粮食出口对我国影响不大

央视网消息：商务部部长助理任鸿斌昨天（10日）在回应记者对农产品进口方面的提问时表示，当前国际市场农产品供应相对平稳，部分国家受新冠肺炎疫情影响限制粮食出口对我国影响不大。
据海关统计，近两年来中国农产品进口贸易额在1300亿到1500亿，进口产品主要是大豆、肉类和乳制品，这三类产品占到了农产品进口的45%。
商务部部长助理 任鸿斌：总体看，全球粮食、大豆、植物油、肉类、食糖、棉花等大宗农产品供求是平衡的，库存也较为充裕。从粮食的角度看，我国三大主粮自给率高，储备、库存充裕，我国粮食进口只占我们国内消费量的2%左右，进口农产品和食品主要是为了调剂品种。刚才提到了在疫情形势之下，有些国家限制了粮食的出口，综合分析来看，对我们国家的影响不大。
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