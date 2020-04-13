“力所能及地增添一点阳光”

“保险的本质就是帮助人们管理风险与应对危机，当疫情来袭时，我们要力所能及地增添一点阳光。”阳光保险创始人、董事长张维功说。

在新冠肺炎疫情防控阻击战中，第一时间向武汉一线医护人员及家属捐赠保险，旗下非公立医院承担起救治任务，明确要求员工待遇不降低……风雨之中见真情，这是阳光保险秉承的责任和担当。

疫情发生后，阳光保险迅速明确了“全力支持国家的抗疫行动，千方百计保证客户服务，不惜代价保护员工安全”三大核心任务，发挥保险主业、综合医院、机构网络等企业优势，全力以赴抗击疫情。

“随时听命奔赴一线”

“医院是阳光的，更是社会的，平时让病人满意，危机时刻一切服从大局，责无旁贷，全力以赴。”这是张维功在疫情初期给阳光融和医院所在地山东潍坊市领导的微信信息。

阳光保险是这样说的，也是这样做的。

“国家需要我们的时候，我们一定第一时间站出来，随时听命奔赴一线。”阳光融和医院护理部副主任任瑞芳说。她是一位有着25年党龄的老党员，有30多年的临床护理经验，曾在2003年参加非典阻击战，这一次，她再次走上了“战场”。

疫情面前，不问经济利益，不讲任何条件。2月12日，由阳光保险创办的阳光融和医院被确定为山东省10家新冠肺炎定点救治医院之一。24小时完成“建救治楼”任务、驱车1000公里将人工心肺机带回医院……阳光融和医院以一家非公立医院的身份承担起集中救治的任务，并交出了“住院新冠病人零死亡、一线医务人员零感染”的抗疫成绩单。

1月23日，阳光融和医院紧急动员医务人员驰援湖北，300多名医护人员请缨赶赴前线。1天后，精选的具有重症护理经验的护士随山东医疗队赶赴湖北。

1月25日，阳光保险向武汉及驰援武汉的近30万名医务人员及家人捐赠每人50万元的疫情保险，并陆续为北京、深圳、海南等公司注册地近50万名医务工作者提供全覆盖疫情保险捐助，累计捐赠疫情保险总额近4000亿元，最大限度消除一线医务人员的后顾之忧。

“让客户多一份安心”

“疫情不是降低服务标准的理由”“越是疫情期间，客服更要做得实、跟得上”，面对疫情影响，阳光保险通过扩展疫情责任、全面升级线上服务等举措，全面保证客户利益，全面实现安全服务。

2月3日，阳光人寿对近40万名长期价值客户实施疫情责任扩展，将新冠肺炎确诊纳入赔付范围，在不增加客户负担的前提下，增加疫情责任保险近300亿元，2月4日即完成首单赔付；2月15日，阳光财险推出中小微企业专属保险产品，免费扩展雇员在工作期间因感染新冠肺炎及法定传染病导致的身故责任；1月22日以来，阳光保险借助线上手段服务保险客户超200万人次，服务满意度98.87%。

“患难见真情，这场疫情中，服务将我们与客户拉得更近了，让客户多一份安心。”阳光保险总裁李科说。

全力保障员工安全

拥有约2900个机构，28万名员工，仅湖北地区就有1.2万人……如何在服务国家、服务社会的同时，保障好自身员工安全，是阳光保险面临的一大挑战。

张维功给集团下了死命令：“不惜一切代价保护员工安全。要全面执行各地政府的防疫要求，要制定更加严格的企业防疫管理细则。”自1月20日起，公司开始对全系统员工实行网格化管理、日报告制度，根据所在地区疫情程度、人员流动情况、身体状况，紧急实行员工ABCD分类管理模式；全面升级改造线上办公系统，基本实行全线上作业，最终实现湖北地区员工零身故、湖北以外地区员工零感染的“双零”目标。公司同时强调，疫情期间所有机构要保障员工工资福利不降低……

“在疫情面前，再次验证了阳光人的责任与担当，验证了阳光人的团结与效率，大家为全体阳光人的安全、为阳光客户的安全、为国家的抗疫行动做出了巨大努力。”2月4日，立春，张维功在一封致全体员工的慰问信中如是说。

从2005年创立至今，社会责任始终是阳光保险的必修课，在汶川地震、玉树地震等自然灾害袭来时，都有阳光保险大额捐款的身影。目前，阳光保险在全国援建博爱学校共计65所，惠及在校师生人数超过2.4万名。

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 11 版）

(责编：杨光宇、曹昆)