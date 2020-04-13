河北中小企业金融服务平台开通

本报石家庄4月12日电 （记者史自强）记者从河北省发改委获悉：为积极应对疫情影响、服务企业复工复产，河北省中小企业金融服务平台日前正式开通。

平台依托普惠金融大数据、人工智能等科技手段，打破政府、金融机构和企业融资需求之间信息不对称的困局，吸引和整合各方金融服务资源，为中小企业提供一站式普惠金融服务，特别是针对疫情形势，帮助中小微企业解决融资难融资贵问题。

该平台主要建设1个“超市”3个中心，即1个省级金融服务“超市”，实现金融产品展示、企业在线申贷、金融机构在线放贷、贷款数据统计等功能；3个普惠金融中心，包括普惠金融数据应用中心、普惠金融信息中心、普惠金融赋能中心，实现数据归集、加工、处理以及普惠金融政策宣传和应用开发等功能。

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 11 版）

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