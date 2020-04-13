河北中小企业金融服务平台开通

本报石家庄4月12日电 （记者史自强）记者从河北省发改委获悉：为积极应对疫情影响、服务企业复工复产，河北省中小企业金融服务平台日前正式开通。
平台依托普惠金融大数据、人工智能等科技手段，打破政府、金融机构和企业融资需求之间信息不对称的困局，吸引和整合各方金融服务资源，为中小企业提供一站式普惠金融服务，特别是针对疫情形势，帮助中小微企业解决融资难融资贵问题。
该平台主要建设1个“超市”3个中心，即1个省级金融服务“超市”，实现金融产品展示、企业在线申贷、金融机构在线放贷、贷款数据统计等功能；3个普惠金融中心，包括普惠金融数据应用中心、普惠金融信息中心、普惠金融赋能中心，实现数据归集、加工、处理以及普惠金融政策宣传和应用开发等功能。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】