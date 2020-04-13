深中通道首个钢壳沉管顺利下水

本报广州4月12日电 （记者贺林平）12日，粤港澳大湾区“硬”联通重大战略项目——深中通道隧道工程首个钢壳沉管，在缆绳的牵引下，从浅坞区缓缓横移至深坞区，顺利完成下水作业，为接下来的沉管隧道安装打下了坚实基础，也标志着深中通道项目建设迈上一个新台阶。

深中通道是集“桥、岛、隧、水下互通”为一体的超大型跨海交通基础设施，沉管隧道全长达到6.8公里，由32个管节加一个最终接头“搭积木”连接而成，为世界首例双向八车道海底沉管隧道，其标准管节长165米、宽46米、高10.6米。首个浇筑完成的E1管节是非标准管节，长123.8米，重达6万吨。

据悉，深中通道沉管隧道采用钢壳混凝土组合结构形式，由钢板包着混凝土，为国内首次应用、国际上首次大规模使用。在施工工艺上，钢壳混凝土沉管隧道是钢板隔仓内封闭式浇注，浇注隔仓多，每个标准管节由2250个4—16立方米封闭隔仓构成，每一个隔仓钢壳和混凝土间的缝隙只能有5毫米的脱空。中交四航局牛头岛沉管预制厂需要完成4万个不同规格隔仓施工，高流动性自密实混凝土总用量达66万立方米。

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 11 版）

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