“银税互动”助力小微企业复工复产

本报电 国家税务总局与银保监会近日联合印发《关于发挥“银税互动”作用助力小微企业复工复产的通知》，要求在已实施“银税互动”支持政策框架下，针对疫情期间小微企业更加迫切的资金需求，加大税收信用贷款支持力度，努力帮助小微企业复工复产渡过难关。《通知》旨在推动各地进一步做好“银税互动”工作，通过实施重点帮扶、创新信贷产品、落实扩围要求、提高服务质效，支持小微企业复工复产。

“银税互动”是指税务、银保监部门和银行业金融机构合作，帮助企业将纳税信用转化为融资信用，缓解企业融资难题的活动，自2015年推出以来为广大守信纳税企业获得银行融资发挥了积极作用。

在实施重点帮扶方面，《通知》提出，各省税务机关加强与银保监部门和银行业金融机构的协作，及时梳理受疫情影响较大行业的小微企业名单，依法推送企业授权的相关纳税信息，帮助银行主动对接企业需求、精准提供金融服务。在提高服务质效方面，《通知》强调，要积极为企业提供安全便捷的“非接触式”服务，确保疫情期间“银税互动”业务继续发展。

（黄 浦）

抗疫供应链融资在厦门开单

本报电 日前，光大银行、国药控股福建楷润医疗器械有限公司和海西医药交易中心签署协议，福建省抗疫供应链融资首单落地厦门市，并实现当天线上签约当天放款。光大银行为药械配送企业国药控股福建楷润医疗器械有限公司授信500万元。本次授信是以“医药行业+互联网+金融”的模式为突破口，以海西医药交易中心提供的金融风控为支撑，发放纯信用贷款，运用区块链技术的分布式记账，确保授信过程真实可控，为涉疫情防控医保重点药企及时“输血”，推进医药产业供应链金融创新规范发展。

（陈 璐）

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 18 版）

(责编：杨光宇、曹昆)