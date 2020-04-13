“银税互动”助力小微企业复工复产
本报电 国家税务总局与银保监会近日联合印发《关于发挥“银税互动”作用助力小微企业复工复产的通知》，要求在已实施“银税互动”支持政策框架下，针对疫情期间小微企业更加迫切的资金需求，加大税收信用贷款支持力度，努力帮助小微企业复工复产渡过难关。《通知》旨在推动各地进一步做好“银税互动”工作，通过实施重点帮扶、创新信贷产品、落实扩围要求、提高服务质效，支持小微企业复工复产。
“银税互动”是指税务、银保监部门和银行业金融机构合作，帮助企业将纳税信用转化为融资信用，缓解企业融资难题的活动，自2015年推出以来为广大守信纳税企业获得银行融资发挥了积极作用。
在实施重点帮扶方面，《通知》提出，各省税务机关加强与银保监部门和银行业金融机构的协作，及时梳理受疫情影响较大行业的小微企业名单，依法推送企业授权的相关纳税信息，帮助银行主动对接企业需求、精准提供金融服务。在提高服务质效方面，《通知》强调，要积极为企业提供安全便捷的“非接触式”服务，确保疫情期间“银税互动”业务继续发展。
（黄 浦）
抗疫供应链融资在厦门开单
本报电 日前，光大银行、国药控股福建楷润医疗器械有限公司和海西医药交易中心签署协议，福建省抗疫供应链融资首单落地厦门市，并实现当天线上签约当天放款。光大银行为药械配送企业国药控股福建楷润医疗器械有限公司授信500万元。本次授信是以“医药行业+互联网+金融”的模式为突破口，以海西医药交易中心提供的金融风控为支撑，发放纯信用贷款，运用区块链技术的分布式记账，确保授信过程真实可控，为涉疫情防控医保重点药企及时“输血”，推进医药产业供应链金融创新规范发展。
（陈 璐）
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压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
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一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】