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峰岸真澄：

打破国界找“合适的人”（互联网大咖秀）

海外网 赵 宽

2020年04月13日08:35  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　瑞可利公司（Recruit Holdings）是一家总部位于日本东京的人力资源公司，如今已是日本最大的生活服务平台，也是全球最大的招聘服务平台之一。峰岸真澄是其总裁兼首席执行官。

　　峰岸真澄1964年出生在日本千叶县，大学毕业于日本立教大学经济系。1987年，他就加入瑞可利公司。多年来，峰岸真澄见证公司的成长，并在不同岗位奉献自己的力量。2012年4月，他被任命为总裁兼首席执行官。

　　瑞可利公司的员工很少穿工作制服，管理人员和下属之间的尊称在这里也几乎听不到。瑞士洛桑国际管理学院教授霍华德·于（Howard Yu）曾在他的案例研究中这样写道：“这里（瑞可利公司）的氛围与日本其他公司完全不同。”

　　“尊重个人是我们最重要的企业文化。只有每个人实现自身的价值和抱负，才能够与公司一同成长。”多年来，峰岸真澄一直鼓励员工独立思考并敢于付诸实践。他说，每个人都可以成为自己的导师，并不断挖掘自身潜能。这种力量会形成良性循环，影响到周围每个人，每位员工也能因此培养起主人翁精神。而这与日本传统的教育理念和职场风格有所出入，后者更强调尊重权威。

　　峰岸真澄说，当一个新员工问“领导，我该怎么办？”时，这种问题未必会得到回答。在他的推动下，管理人员经常向员工提“你怎么看”这样的问题，这让很多人卸下了包袱，促使他们大胆迎接挑战。

　　任首席执行官以来，峰岸真澄尤其注重通过合作或并购等方式拓展全球业务。“我们手上有并购候选人的名单，并且与他们保持经常性的沟通，随时了解他们的愿景和策略，方便迅速做出决定。”他认为，在全球化浪潮下，打破国界为客户提供“合适的人”越来越有必要。

　　峰岸真澄曾举例说，如果一家日本公司要进入新加坡市场，并想聘请最好的营销人员时，瑞可利公司首先会把目标范围锁定在新加坡。如果没有合适人选，公司很快会将范围扩大到东盟国家。如果客户仍然不满意，公司在欧洲甚至美洲仍然有人才的渠道。如今，瑞可利的在线求职平台已覆盖全球66个国家和地区。在客户看来，能与如此多求职者建立联系正是瑞可利的一大优势。

　　图片来源于网络

(责编：杨曦、孙阳)
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