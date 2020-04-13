上海加快推进北外滩开发建设

据新华社上海4月12日电 （记者郑钧天）上海正高质量、高标准、高水平推进北外滩开发建设，全力打造新时代都市发展新标杆、核心功能重要承载地、新发展理念实践区。
记者11日在上海市虹口区举行的“北外滩开发建设动员大会暨北外滩开发办揭牌仪式”上获悉，北外滩功能区管理委员会将实行双主任领导机制，由虹口区委书记吴信宝和区长胡广杰担任。会议决定成立北外滩开发建设办公室。
从区位上看，位于虹口区南部的北外滩与陆家嘴、外滩构成黄浦江畔的“黄金三角”。这片总面积约4平方公里的土地，曾是上海开埠以来中国睁眼看世界的启航之地，也是近代中外文化的交融之处。
根据日前完成公示的《虹口区北外滩街道控制性详细规划修编（公众参与草案）》，北外滩将按照世界最高标准、最好水平，打造成与外滩、陆家嘴错位联动、居职相融、孵化创新思维的新时代顶级中央活动区；汇聚现代化国际大都市核心发展要素的世界级会客厅最闪亮的一幅画卷；全球超大城市精细化管理的典型示范区。
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