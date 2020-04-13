疫情之下话教育：技术赋能 教育为本

今年的疫情给很多行业带来了严峻的考验，教育也不例外，“停课不停学”对整个教育行业来说都是一场大考。从1月29日教育部“停课不停学”的政令颁布并提出利用网络平台进行在线教育的倡议之后，全国上下就普遍开始了“停课不停学”的教学安排。然而，从目前反馈回来的情况来看对效果的评价褒贬不一，来自各方面的抱怨也不绝于耳，问题主要集中在三个方面：一是技术设施（包括软硬件）没有保障；二是师资水平参差不齐；三是父母不懂学习的管理和监督。这些问题的存在造成了孩子、老师、家长“三方崩溃”的局面。

而到目前为止，全国各地的学校仍不具备大规模返校上课的条件，3月30日，北京市发布了4月13日起开展中小学线上学科教学的通知，这意味着本学期的部分课程将通过“线上教学”的形式完成。这些政令的颁布和实施对于教育行业来说无疑是一次重要的行业变革，“教育信息化”的进程将随着本次疫情而大幅提前，“线上教学”常态化在未来的教育教学中将成为可能。

其实，随着技术的迭代，一直以来教育行业对于新技术在教育领域的应用探索从未停止。早在2017年7月，国务院曾经发布了《新一代人工智能发展规划》，规划里明确指出要推动人工智能在教学、管理、资源建设等方面的全流程应用，促进人才培养模式和教学方法的改革，构建新型的教育体系。2019年9月30日，在教育部、中央网信办、国家发展改革委等十一部门联合发布《关于促进在线教育健康发展的指导意见》也明确指出要支持在线教育的良性健康发展。可以说这次疫情对于利用新技术进行教学的“硬性”要求，也是基于一直以来行业在在线教育这一领域不断尝试的大胆应用，尽管目前问题重重，我们依然做到了拨开迷雾进行有效实践的可能。

我们再来分析当前线上教育所面临问题的破局之道，随着国家对5G等新技术领域的大力投入，技术壁垒一定会被不断的攻克，而弥合师资与家长教育瓶颈的问题正是目前如火如荼的AI教育所积极倡导的。技术的交给技术，新技术的应用可以解决很多既有难题，如何使技术实现有效的行业应用则是留给教育行业从业人员的关键问题，我们需要更多思索利用技术的优势赋予传统教育新的活力，利用技术的手段让教育变得更有智慧，与此同时在处理技术与教育的关系问题上则需要遵循“技术赋能，教育为本”这一理念，始终明确技术是为教育服务的。

基于对这些关键问题的思考我们也在不断的引入社会机构参与到AI教育研究的大课题中来。前不久我们将斑马AI课《基于人工智能的少儿教育发展研究》纳入到教育部“十三五”重点课题的研究，这是一项很有意思的研究，研究范围包括人工智能在少儿教育中的应用探索、自适应学习在少儿教育中的应用、视觉手段对少儿综合素质培养的影响探索、AI互动课程对少儿学习动机的研究、数据驱动的教学研究、语言学层级网络模型等方面。这些领域的研究将促进在线教育行业在教研和科研领域的创新，更好的将AI技术的先进性融入到对孩子的教育中来。

可以说这些研究内容是我们十分乐见的，现在绝大多数的AI教育，过于注意知识和技术本身，而忽略了教育对象个体的价值观等软素质的培养。而教育的根本任务，是培养有独立品格，有正确价值观和道德品性的人。斑马AI课的研究，以教育的本质为基础追根寻源，从教育的角度探寻技术的加持力，用AI的手段促进教育流程再造，提高教育服务的精准化水平，提升教育对象的习得效果，遵循了“技术赋能，教育为本”的原则，通过AI技术的加持，最终加强学生的“习得”效果。

疫情的突发，使得我们有机会大范围尝试新技术的应用对教育行业带来的改变和提升，而这一轮突击应用中暴露的种种问题又在不断的提醒我们，在教育这一有着几千年发展历程的传统行业，任何先进科技和新技术的赋能都应该遵循以教育为本，为教育服务的原则。我们希望通过技术的手段为学生梳理知识，个性推题，我们更乐于见到通过技术的手段更精准的感知教育对象个体“千人千面”的细微差别，并通过有效的教学内容提升教育对象的整体素养，因为教育的核心内容是教人如何好好做一个人，这才是教育最宝贵的东西。（作者：原国家教育部考试中心调研员，《中国考试》杂志副主编王大赫）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)