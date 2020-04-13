发挥线上、线下产品优势 打造复工复产坚实后盾

为全面落实疫情期间加大信贷支持企业复工复产的指示精神，山东省潍坊市临朐农商银行党委充分发挥线上、线下贷款产品优势，通过利率优惠、快速审批等措施，全力支持复工复产。目前，已向运输、果蔬种植、畜牧养殖、渔业等领域，发放贷款8750户，金额16亿元。

一环扣时间，“一站式”办贷模式，支援“企业复产”阵地。该行党委紧急启动一级响应，成立信贷支持企业工作小组，出台“全面摸清企业信贷需求”“加大信贷政策倾斜力度”“提高信贷服务效率”“给予利率优惠”“容缺办理”等十项意见，率先加大对疫情防控物资生产企业的支持力度，全面对接疫情防控所需药品、口罩、消毒用品、医疗器械等生产企业，逐一了解资金需求，及时提供资金支持。先后对接企业1311户，受理信贷资金需求127户，7.92亿元，完成放款37户，2.47亿元，坚持“特事特办、急事急办”，从受理到放款均不到1天时间，充分助力战疫物资生产。同时实行“T+0”一站式快速投放机制，保证贷款额度，充分发挥线上申贷平台的申贷、审核、审批、授信、用信等流程的“一站式”服务模式作用。

二环扣线上，“双线”同时推进，从快助力企业战疫。该行党委把疫情防控作为当前首要工作任务，创新开辟线上贷审会审批模式，最快速度支持企业复工复产。目前，已累计为疫情防控客户线上审批贷款6550万元。同时，为客户提供线上金融服务，运用网点转型成果实现信贷业务“零接触”，全面助力打赢疫情防控阻击战。为客户提供包括资金汇转、线上办贷等在内的线上综合金融服务，截至目前，已通过线上实现客户自助办贷6100户8.76亿元。

三环扣春耕，多方向全面开拓，加大稳产保供金融支持。疫情发生以来，该行党委一是研发“春耕备播贷”产品。用于春耕备播的农户购买化肥、农药、种子、机械等，也可用于田间管理、物资运输等，最高额度可达20万元，实行利率优惠。截至目前，发放“春耕备播贷”62户，870万元。二是创新“鲁担惠农贷”政策。防疫期间，联合省农担公司共同创新审批模式、优化业务流程，将财政贴息标准提高至3.175%，新增担保费用减半，贷款手续按照容缺机制办理。截至目前，累计发放“鲁担惠农贷”1478户，2.07亿元，较年初增加581户5579万元。（孙迎田 张万春 徐金铭）

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