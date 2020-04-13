两部门：疫情防控期间旅游景区只开放室外区域

中新网4月13日电 据文旅部网站消息，文旅部、国家卫健委联合印发《关于做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工作的通知》(以下简称通知)，通知要求，疫情防控期间，旅游景区只开放室外区域，室内场所暂不开放，接待游客量不得超过核定最大承载量的30%。
4月9日，一场春雨过后，北京“潭西胜境”景区，碧波映垂柳，一派春意盎然惹人醉。
通知明确，要坚持防控为先，实行限量开放。强调各地在做好旅游景区疫情防控工作的前提下，按照分区分级原则，严格落实《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南》要求，做到限量开放、有序开放，严防无序开放。疫情防控期间，旅游景区只开放室外区域，室内场所暂不开放，接待游客量不得超过核定最大承载量的30%，收费景区在实施临时性优惠政策前要做好评估，防止客流量超限。
通知要求，要强化流量管理，严防人员聚集。旅游景区要建立完善预约制度，推行分时段游览预约，引导游客间隔入园、错峰旅游，严格限制现场领票、购票游客数量，做好游客信息登记工作。要求各地严格落实旅游车辆防控安全，加强智慧旅游建设，做到旅游景区流量管理关口前置，严控客流。要细化管理措施，规范游览秩序。旅游景区要优化游览线路，在旅游景区出入口、重要参观点等容易形成人员聚集的区域配备必要的人员设备，严格落实体温筛检等防控措施，加强景区疏导和安全隐患排查，规范景区管理。
通知强调，要加强组织领导，落实责任分工。各地要对旅游景区开放负主体责任，建立督导机制，切实加强旅游景区开放和旅游安全检查工作。要健全部门联动机制，落实落细防控责任，提高应急处置能力，及时妥善处理突发情况。各地要做好宣传引导，及时发布各类疫情防控指南和安全信息，引导游客遵守旅游活动中的安全警示规定，增强防护意识，配合防控工作，推进文明旅游。
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