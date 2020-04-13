人民网>>财经

两部门：疫情防控期间旅游景区只开放室外区域

2020年04月13日23:18  来源：中国新闻网
 
原标题：两部门：疫情防控期间旅游景区只开放室外区域

中新网4月13日电 据文旅部网站消息，文旅部、国家卫健委联合印发《关于做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工作的通知》(以下简称通知)，通知要求，疫情防控期间，旅游景区只开放室外区域，室内场所暂不开放，接待游客量不得超过核定最大承载量的30%。

4月9日，一场春雨过后，北京“潭西胜境”景区，碧波映垂柳，一派春意盎然惹人醉。

通知明确，要坚持防控为先，实行限量开放。强调各地在做好旅游景区疫情防控工作的前提下，按照分区分级原则，严格落实《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南》要求，做到限量开放、有序开放，严防无序开放。疫情防控期间，旅游景区只开放室外区域，室内场所暂不开放，接待游客量不得超过核定最大承载量的30%，收费景区在实施临时性优惠政策前要做好评估，防止客流量超限。

通知要求，要强化流量管理，严防人员聚集。旅游景区要建立完善预约制度，推行分时段游览预约，引导游客间隔入园、错峰旅游，严格限制现场领票、购票游客数量，做好游客信息登记工作。要求各地严格落实旅游车辆防控安全，加强智慧旅游建设，做到旅游景区流量管理关口前置，严控客流。要细化管理措施，规范游览秩序。旅游景区要优化游览线路，在旅游景区出入口、重要参观点等容易形成人员聚集的区域配备必要的人员设备，严格落实体温筛检等防控措施，加强景区疏导和安全隐患排查，规范景区管理。

通知强调，要加强组织领导，落实责任分工。各地要对旅游景区开放负主体责任，建立督导机制，切实加强旅游景区开放和旅游安全检查工作。要健全部门联动机制，落实落细防控责任，提高应急处置能力，及时妥善处理突发情况。各地要做好宣传引导，及时发布各类疫情防控指南和安全信息，引导游客遵守旅游活动中的安全警示规定，增强防护意识，配合防控工作，推进文明旅游。

(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved