聚焦十二个重点发展领域

本报上海4月13日电 （记者沈文敏）13日，上海市经信委发布《上海市促进在线新经济发展行动方案（2020—2022年）》。明确集聚“100+”创新型企业、推出“100+”应用场景、打造“100+”品牌产品、突破“100+”关键技术等行动目标，聚焦十二大发展重点，实施6项专项行动，落实5条保障措施。
在线新经济是借助人工智能、5G、互联网、大数据、区块链等智能交互技术，与现代生产制造、商务金融、文娱消费、教育健康和流通出行等深度融合，具有在线、智能、交互特征的新业态新模式。
市经信委主任吴金城表示，上海作为一个特大型城市，产业门类齐全、企业创新踊跃，应用场景丰富。另外，制定发布促进在线新经济发展的《行动方案》，就是把这段时期涌现出的好做法加以固化和推广，打造经济新场景新动能，助力疫情防控和经济转型升级。
上海将加快培育一批示范效应好、带动作用强、市场影响大的电商平台，如哔哩哔哩、喜马拉雅、叮咚买菜等企业，培育壮大新兴消费，推动上海在线新经济发展。
本次《行动方案》提出聚焦12大发展重点，分别是无人工厂、工业互联网、远程办公、在线金融、在线文娱、在线展览展示、生鲜电商零售、“无接触”配送、新型移动出行、在线教育、在线研发设计、在线医疗。这些领域上海都在前期已经做了多年积累和发展，预计到2022年，上海将打造成具有国际影响力、国内领先的在线新经济发展高地。
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