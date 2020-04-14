更有针对性稳外贸稳外资（新论）

建立与疫情防控相适应的外贸与外资秩序，需要针对具体情况采取具体措施，有针对性地稳外贸、稳外资

新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记多次强调，强化“六稳”举措。3月4日召开的中央政治局常委会会议明确指出，要在扩大对外开放中推动复工复产，努力做好稳外贸、稳外资工作，开拓多元化国际市场。

稳外贸外资，首先要全面、辩证和长远地看待外贸外资发展，增强信心。疫情对外贸外资产生了短期冲击，但是中国经济长期向好的基本面不会改变，中国的全球价值链地位不会变化；中国产业规模大、门类全、配套完备，短期很难被替代；疫情的压力，也可变为动力，推进高水平对外开放。建立与疫情防控相适应的外贸与外资秩序，需要针对具体情况采取具体措施，有针对性地稳外贸、稳外资。

加强稳外贸针对性，需要做好分层分类指导。一是做好地区分层分类，对于不同风险等级地区采取不同措施；二是做好目标分层分类，首先保障外贸产业链、供应链畅通运转、稳定国际市场份额；三是做好行业分层分类，优先保障对国内外经济影响较大的汽车、电子、船舶、航空等产业链长、带动力强的产业外贸外资的稳定；四是做好企业分层分类，优先保障全球价值链中有重要影响的配套企业复工复产；五是做好政策工具分层分类，既要用好出口退税、出口信用保险等合规的外贸政策工具来对冲外贸外资企业在疫情中的损失，同时简化通关手续、降低通关费用，鼓励外贸新业态新模式，切实降低贸易成本。

稳外资方面，要促增量、稳存量并举。对于已经在谈和在建项目要密切关注，开展“点对点”服务保障，协调解决困难，保障其按计划进行；同时为了吸引增量外资，要创新和优化招商引资模式，采取网上洽谈、视频会议、在线签约等方式，推进投资促进和招商工作。另外，要继续优化外资营商环境，实施好外商投资法及实施条例，同时扩大外资准入，压减负面清单，增强外商长期投资经营的信心。

一段时间以来，我们采取了一系列全面且具体的措施，免除或降低进出口货物港口建设费、货物港务费、港口设施保安费等货物贸易成本，对冲疫情的不利影响。商务部采取多项具体措施解决港口物流衔接困难问题；山东青岛港运用网络平台办理业务，线上平台办理业务率达80%以上，为企业节省中间环节费用；多个外贸大省实施“一企一策”，从金融、物流、劳动力等方面帮助企业解决实际问题。在这些措施助力下，外贸外资企业纷纷复工复产，全国进出口已经出现恢复性增长的积极势头。

相关措施直面企业具体困难，减损失、降成本、增信心，更重要的是，还有利于长期推进高水平对外开放。疫情是短期的，深化改革和对外开放是长期的；稳外贸、稳外资，既要解决疫情短期之困，又要有利于全面深化改革和高水平对外开放的长期目标。比如线上平台办理业务，加强信息化管理，提高业务办理效率，既解近忧，又利长远。在具体措施实施过程中，应观察效果、总结经验，保证可持续性和可复制性，争取有更多的措施可以推广复制到更多地区、更多领域。相信在各级党委、政府和企业的共同努力之下，我们一定可以转危为机，将应对疫情的短期措施，转化为推进高水平对外开放的长期举措。

（作者为北京第二外国语学院经济学院副院长）

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 05 版）

(责编：杨曦、孙阳)