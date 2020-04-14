提振世界经济复苏士气（人民要论）

核心阅读

新冠肺炎疫情对全球生产和需求造成全面冲击。面对复杂严峻的全球疫情防控形势和世界经济发展面临的巨大挑战，任何国家都不能独善其身。全球主要经济体要加强合作、团结应对，共同担负起维护全球价值链顺畅和重振世界经济的责任。中国秉持人类命运共同体理念，既集中精力办好自己的事，又加强同国际社会的协调与合作，采取务实举措为世界经济稳定发展作出贡献。

新冠肺炎疫情对全球生产和需求造成全面冲击，世界经济贸易增长受到严重抑制。3月26日召开的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会，释放了全球共同应对挑战的积极信号。习近平主席在此次特别峰会上发表题为《携手抗疫 共克时艰》的重要讲话，强调各国应该联手加大宏观政策对冲力度，防止世界经济陷入衰退；呼吁二十国集团成员采取共同举措，减免关税、取消壁垒、畅通贸易，发出有力信号，提振世界经济复苏士气。习近平主席的重要讲话为促进世界经济稳定发展指明了正确方向，提升了国际社会对全球经济发展的信心。

疫情对全球生产和需求造成全面冲击

近年来，越来越多国家出现了低增长、低通胀、低利率和高债务、高收入差距、高资产价格的“三低三高”问题，世界经济笼罩在下滑阴影之中。在新冠肺炎疫情影响下，各种风险不断累积和暴露，世界经济衰退风险攀升。3月2日，经济合作与发展组织（OECD）发布报告指出，突发公共卫生事件将使全球需求和供应遭受重创，2020年世界经济增速将创近10年以来的最低水平。如果新冠肺炎疫情大范围蔓延，世界经济将遭受更加严重冲击，经济增速将降至1.5％，仅为疫情发生前预期增长率的一半。3月23日，国际金融协会（IIF）发布报告称，2020年世界经济增长率将降至-1.5%。

新冠肺炎疫情的迅速蔓延，使美欧日等主要发达经济体长期累积的风险加速暴露出来。2007年美国次贷危机爆发后，由于实施了非常规的货币政策，美国股市维持了长达10年的大牛市，堆积起很厚的资产泡沫。2019年末，美国股市总市值约为47.2万亿美元，是其国内生产总值（GDP）的220%。在宏观政策、经济实绩和资产价格相互脱节的大背景下，受疫情影响，美国股市出现了30%以上的调整。美国是全球最大经济体，一旦美国的经济风险暴露，不仅会对其自身经济带来冲击，也会对其他国家产生严重的负面溢出效应，并成为影响世界经济未来走势的重要因素。从中长期看，世界经济发展面临重重困难。目前，欧洲很多国家和日本已将名义利率设置为负值，美联储已将基准利率区间下限降至0%。负利率政策是非常态的，如果不能及时调整，将把世界经济拖入负利率时代。那便意味着货币政策将很难对长期存在的结构性问题产生实质性影响，并且会固化长期存在的“三低三高”问题，影响世界经济长远发展。

共同应对世界经济面临的多重挑战

面对复杂严峻的全球疫情防控形势和世界经济发展面临的巨大挑战，任何国家都不能独善其身，唯有加强合作才是应对全球挑战、建设人类美好家园的正确选择。全球主要经济体要加强合作、团结应对，共同担负起维护全球价值链顺畅和重振世界经济的责任。二十国集团领导人就重振信心、维护金融稳定、恢复并实现更强劲的增长达成共识，这具有重要意义。考虑到当前疫情防控形势和世界经济发展态势，国际社会需要继续在以下几个方面加强合作、形成合力。

协力增强经济增长动力。短期来看，各国应加强宏观经济政策协调，搭配使用合理的财政政策和货币政策手段刺激经济。在这方面，二十国集团成员已确定向全球经济注入5万亿美元资金。这将为受到疫情冲击的全球经济提供支持，并在很大程度上缓解当前世界经济下行压力，也有利于恢复市场信心。同时，这一举措取得的积极成效还将为进一步的资金投入和团结合作奠定基础。长期来看，经济增长关键在于劳动生产率提高。这就要求各国在技术创新、国际分工、人力资本积累和体制机制改革上加强协作，增强世界经济增长动力。

共同维护市场开放。近年来，一些国家采取的单边主义和保护主义政策，严重抑制了全球贸易投资往来，极大影响了投资者信心，直接导致全球总需求不足。不仅如此，单边主义和保护主义还在很大程度上影响了各国推行对外开放政策和参与全球价值链分工的信心和决心。这次疫情对国际经贸活动造成严重干扰，商品与服务的跨境流动受阻，全球供应链面临中断风险。应对危机，需要国际社会共同创造自由、公平、非歧视、透明、可预期和稳定的贸易投资环境，共同维护市场开放。

大力防范债务风险。近年来，随着经济增长放缓，世界主要经济体都实施了大规模减税政策，政府债务水平屡创新高。同时，私人债务和外债也大幅攀升。2019年10月，国际货币基金组织发布的《全球金融稳定报告》提出警告说，由于一些主要经济体利率超低，2021年美国、日本、英国等全球8个主要经济体投资者购买的高风险债券总额可能达到19万亿美元，接近企业债务总额的40%。如果发生违约，可能导致企业版的次贷危机。以GDP衡量的影子银行脆弱性在80%的经济体中有所加剧，这是全球金融危机最严重时才出现的情形。在疫情影响下，世界经济增长大幅放缓，在各种大规模刺激性政策的推动下，债务风险将大大提升。有鉴于此，各国应大力防范债务风险，稳定债务增长，大幅减少使用非常规货币政策刺激经济。加强国际合作，提供适当的国际金融援助，帮助低收入国家应对因疫情导致的债务脆弱性风险。加强金融监管协调，维护全球金融市场稳定。

关注负利率政策的负面外溢效应。负利率的出现与扩散，对世界经济带来的影响复杂而广泛，既有直接影响，又有间接影响。但总体来说，它将成为各种风险聚集和累积的温床，并产生难以应对的负面效应，如挤压商业银行盈利空间、降低企业提高效率的积极性和抗风险能力、扰乱市场机制配置资源的基础性功能、激励投机者借贷并投向高风险资产、加剧新兴市场与发展中经济体货币错配风险等。此外，负利率政策还会进一步收窄各国应对经济衰退的政策空间。各国要高度关注负利率政策的危害，采取负责任的宏观经济政策，加强国际宏观经济政策协调，力避负面外溢效应。同时，实施有力有效的财政和货币政策，促进各国货币汇率基本稳定。

中国的务实举措为世界经济稳定作出贡献

作为世界第二大经济体，中国经济长期保持较高增速。2019年，中国GDP总量超过99万亿元，稳居世界第二位；实际增速为6.1%，远高于美欧日等主要发达经济体；对世界经济增长贡献率多年保持在30%左右。进入2020年，由于新冠肺炎疫情的发生，中国经济遭受了较大冲击。得益于有效的疫情防控和稳定经济运行政策举措，中国国内疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，经济逐步向平稳有序的方向迈进，展现出较强韧性。中国既集中精力办好自己的事，又秉持人类命运共同体理念加强同国际社会的协调与合作，采取务实举措为世界经济稳定作出贡献。

统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，为世界经济向好发展增添动力。落实分区分级精准防控策略，以对接复工复产企业产销需求带动上下游中小企业复工复产，从而推动产业链各环节协同复工复产。同时，切实抓好农业生产，推动农资生产企业复工复产和批零门店开业运营，确保种子、化肥、农药到店到村到户，不误农时。合理运用财政政策和货币政策工具，支持各行业复工复产。在财政政策方面，适当提高财政赤字率，落实好各项减税降费政策，加大对实体经济的支持力度。在货币政策方面，充分发挥再贷款再贴现、贷款延期还本付息等金融政策的牵引带动作用，疏通传导机制，缓解融资难融资贵问题，为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务。着眼长远，加大对创新发展的支持，促进产业链水平提升，不断推动供给侧结构性改革取得新突破，推动经济高质量发展。中国经济稳定向好，为世界经济发展增添了重要动力。

秉持人类命运共同体理念，积极为国际社会提供必要援助。自中国首先报告疫情开始，中国就及时同国际社会分享新冠病毒研究成果和总结出来的诊疗方案，为相关国家疫情防控提供了重要经验和技术支撑。目前，中国疫情防控阶段性成效进一步巩固。随着复工复产的推进，医护用品生产企业产能大幅提升，防护物资短缺问题基本得到解决。中国同世界卫生组织等国际机构密切沟通和协作，正在采取积极行动帮助国际社会抗击疫情，向出现疫情扩散的国家提供力所能及的援助，充分展现出负责任大国形象。

促进二十国集团等全球治理机制充分发挥作用，积极推动国际发展合作取得新进展。二十国集团合作机制在应对2008年国际金融危机和促进危机后世界经济复苏方面取得了积极成效。在世界经济再次面临衰退风险时，二十国集团仍是各国宏观经济政策协调的重要平台，也是各个国际机构政策协调的重要枢纽。为了凝聚全球战胜疫情的强大合力、提振世界经济复苏士气，习近平主席在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上提出了坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战、有效开展国际联防联控、积极支持国际组织发挥作用、加强国际宏观经济政策协调的倡议，引发国际社会热烈反响。同时，中国将更加充分挖掘“一带一路”国际合作的巨大潜力，通过拓展第三方市场合作、推动区域和全球经济一体化进程，不断为国际经贸合作和世界经济发展增添新动力。

（作者为中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 09 版）

(责编：杨曦、孙阳)