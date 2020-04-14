完善国有企业履行社会责任机制（新知新觉）

国有企业作为中国特色社会主义重要物质基础和政治基础，必须切实履行社会责任。近年来，我国国有企业积极主动履行社会责任，特别是面对急难险重任务冲锋在前，树立了良好形象。新形势下，需要着眼于实现常态化、长效化，进一步完善国有企业履行社会责任机制。

建设履行社会责任的企业文化。企业文化是企业的灵魂，也是企业发展的不竭动力。完善国有企业履行社会责任机制，基础在于加强企业文化建设，让履行社会责任植根企业员工心中，成为企业文化重要组成部分，并在履行社会责任的实践中不断发展企业文化，实现企业经营发展与企业文化建设协调推进。国有企业在企业文化建设中需要将履行社会责任作为重要内容，使履行社会责任成为指导企业整体行为和员工个体行为的重要价值取向。

完善履行社会责任的相关制度。完善的制度是国有企业更好履行社会责任的重要保障。要建立健全国有企业业绩考核评价制度，把履行社会责任纳入企业业绩考核评价之中，增强企业履行社会责任的内在动力。加快制定与完善企业履行劳动保护、职业安全和职业健康、环境保护、社会公益、慈善、扶贫等方面社会责任的制度体系，为企业履行社会责任提供制度保障。构建企业履行社会责任的标准化流程体系，如建立质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系“三合一”的标准化管理体系，推动企业更好履行社会责任。

明确履行社会责任的行为规范。行为规范是企业履行社会责任的行动指南，是企业文化的具体体现。要加快构建国有企业履行社会责任的行为规范，促进企业形成积极履行社会责任的工作方式和行为方式。以中建科工集团有限公司为例，公司根据中国建筑集团制定的相关行为规范，结合自身实际制定了相关制度规范，倡导诚实守信、品质至上、持续创新、绿色人文等理念，指导和规范企业员工的礼仪和行为，引导企业和员工自觉履行社会责任。

丰富履行社会责任的方式方法。国有企业履行社会责任，需要依托一定的载体、建好相应的平台、丰富渠道和形式。要明确国有企业履行社会责任的范围，在此基础上不断丰富方式方法。比如，可以通过捐资、捐物、捐建学校、修建警务室和文化大礼堂等方式对贫困地区进行定点扶贫帮扶，为当地经济社会发展贡献力量。善于总结提炼企业以往履行社会责任的实践经验和方式方法，将其中行之有效的方式方法品牌化，形成企业履行社会责任的具体品牌、项目，不断扩大企业在履行社会责任方面的影响力。

推进履行社会责任的信息发布。向公众公开透明地展示企业履行社会责任的经验和成效，既有利于增强企业的知名度和公信力，也有利于企业更加积极主动履行社会责任，推动企业和社会良性互动。因此，要建立国有企业履行社会责任信息发布机制，公开企业年度社会责任报告，提升企业社会公信力；建立国有企业信息开放机制，鼓励企业之间相互交流借鉴履行社会责任的成功经验和做法。通过推进国有企业在履行社会责任方面的信息发布工作，形成有利于国有企业履行社会责任的良好舆论环境。

（作者为中建科工集团有限公司华东大区党委副书记）

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 09 版）

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