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云上有商机 有云即有商(创新茶座)

叶 子

2020年04月14日08:22  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　人员流动受到限制、见面商谈无法开展、线下展会或取消或延迟……突如其来的新冠肺炎疫情，给传统的招商引资和展会服务按下了“暂停键”。其实，面对新挑战、有了危机感，并不是一件坏事，正如一枚硬币的两面，“危”中往往蕴含着“机”。

　　中共中央政治局常务委员会4月8日召开的会议上，习近平总书记指出，面对严峻复杂的国际疫情和世界经济形势，我们要坚持底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。

　　既然要在常态化的疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复，招商引资和展会服务作为促交往、稳外资的重要组成部分，就必须创新思路、加快转型、闯出新路。

　　在疫情防控的背景下创新招商引资、展会服务模式，首先便是将这些工作搬到线上，尽量减少接触。在这个过程中要善于利用新技术提高效率、创建平台。例如，利用大数据，推进不同地方健康码的互相认证，可以为商务人士往来提供便利；利用5G高速度、低时延的特点，实现多人多地实时信息传输，畅快沟通；利用虚拟现实、增强现实等技术，搭建在线3D场馆，增加观众网上逛展时的互动体验。

　　值得注意的是，由线下转为线上，不应只是流于表面的形式创新，即单纯的物理场地的转移，而是要全面更新工作观念和服务理念，做到内核创新。技术的进步释放了更多可能性，而唯有从问题出发，才能将新技术的作用充分发挥出来。

　　例如，对于招商引资而言，如何做到更精准、更高效？可以整合建构一个基于大数据的智慧招商平台。在这个平台上，借助大数据分析和人工智能测算，可以分析地方经济发展的优势和潜力，可以研判重点产业的投资趋势与影响因素，可以便捷地获取招商线索，可以向符合要求的企业定向发出邀请，还可以为企业订制发展预估和风险监测等。

　　其实现在已经有了可面向政府、企业、第三方机构的产业大数据平台，能基于不同应用场景，输出智慧招商、产业地图、产业热点预测报告、行业白皮书等产品，为企业投资选址和区域产业发展提供高效服务，更多创新应用落地还需继续推进。

　　对于网上展会而言，让中外客商足不出户下订单、做生意的憧憬很美好，但一个显而易见的问题是，网上展览如何促进商贸合作、如何提升消费者体验，进而将流量转化为实在的经济行为。如今社交营销、直播卖货等新形式方兴未艾，相应地，展会主办方需要引导相关企业创新服务供给方式、提供便利条件，依托新业态、新场景，促进消费潜力持续释放。

　　时代车轮滚滚向前，唯有改变从来不变。虽然国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多，我国防范疫情输入压力不断加大，复工复产和经济社会发展面临新的困难和挑战，但从长期看，中国经济稳步发展的基本面没有改变，招商引资和展会服务的发展具有坚实经济基础。化危为机，将疫情倒逼的应对之举，化为转型升级的主动作为，方可以为行业的持续健康发展赢得先机，在激烈的市场竞争中拔得头筹。

(责编：杨曦、孙阳)
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