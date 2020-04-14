重点工程建设按下“快进键”

延崇高速公路是连接北京至张家口崇礼，串联北京至崇礼间多个冬奥赛场的重要通道，是2022年北京冬季奥运会交通配套工程。项目于今年2月25日正式复工，目前人员到岗率达100%，6个工点实现全面复工。图为中交一公局集团桥隧有限公司延崇Y3项目钢筋加工厂内，工人正在进行钢筋加工。

鲁泽建 唐思平摄影报道