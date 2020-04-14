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抢时间补进度 稳经济举措多路并进

二季度伊始重大项目集中开工，有效投资持续扩大稳定增长预期

2020年04月14日08:25  来源：经济参考报
 

二季度伊始，多部委和多个省市都开始密集召开会议、研究推进稳经济、扩内需系列举措，其中，重大项目投资成为重要抓手，全力以赴抢时间补进度，多地重大投资项目集中开工，推出一揽子举措力促项目进展顺利。业内预计，二季度，相关政策效果将开始显现，助力经济稳定增长。

近日，地方重大项目迎来集中开工。贵州省重大工程项目集中开工仪式日前在9个市州同步举行，集中开工重大工程项目583个，总投资1450.90亿元。据悉，本次贵州省集中开工项目聚焦基建强基础、聚焦产业增动能、聚焦民生补短板。其中，5G等新基建项目49个、总投资104亿元；十大千亿级工业产业项目52个、总投资163亿元；公共卫生、大健康等项目28个、总投资104亿元。

福建省发展改革委日前筛选推出248项2020年度福建省级重点招商项目，总投资5978亿元。其中，三大主导产业项目41项，总投资996亿元；战略性新兴产业项目69项，总投资2712亿元。

在4月的第一天，黑龙江省全省13地市同步举行百大项目集中开工仪式，标志着今年黑龙江省“加强版”百大项目建设正式拉开序幕。据悉，今年黑龙江省百大项目总数达到500个，比去年增加390个，总投资超过1万亿元，年度计划完成投资超过2500亿元，总投资、年度计划投资均比去年增加近一倍。

此外，还有包括江西、海南等多地都在近日集中开工了一批重大项目。地方纷纷聚焦关键领域全力以赴加快推动实施重大投资项目，稳定有效投资，提振地方经济。同时，还推出一揽子举措力促项目进展顺利。例如，《上海市扩大有效投资稳定经济发展的若干政策措施》聚焦推进重大项目开复工、扩大政府有效投资、激发社会投资活力、不断优化投资环境等四个方面，推出20条具体政策措施。

不仅是投资，促消费也成为地方稳定经济的重要举措。不少地方采取发放消费券的方式，还有地方提出促消费的一揽子举措。例如，四川省日前出台《关于做好激发消费潜力稳定经济增长的通知》针对性提出包括“重启夜经济”等在内的24条促消费措施，助力稳定和扩大居民消费。

地方举措接连出台的背后，旨在力争将疫情对经济影响降到最低，稳定经济增长。事实上，二季度以来，从部委到地方，已经密集召开会议研判经济形势、部署经济工作。

4月3日，国家发展改革委党组成员、秘书长丛亮主持召开部分地方经济形势视频座谈会，围绕当前经济形势的特点与走势、面临的问题和有关政策建议，与辽宁省、江苏省、浙江省、安徽省、山东省、河南省、广东省、四川省、陕西省发展改革委负责同志进行了深入交流。此前，国家发展改革委副主任宁吉喆在3月底主持召开一季度经济形势分析专家座谈会，就当前国内外经济形势及应对政策听取有关专家的意见建议。

受到疫情等因素影响，我国1至2月全国固定资产投资同比下降24.5%。不过，业内指出，随着政策的推进落实和疫情的有效控制，我国投资将逐步回归常态，投资活力将进一步激发，有效投资需求将持续释放，投资有望逐步恢复向好，企业复工复产积极有序推进，经济运行加快回归常态，疫情冲击不会改变我国经济长期向好的基本面。

中国财政科学研究院宏观经济研究中心副主任王志刚对《经济参考报》记者表示，为了应对疫情对经济的影响，各部门就投资、消费、就业、财税等出台了众多政策，和以往的刺激政策不同，这些政策更多地体现了稳定经济的作用，构筑起一道经济社会运行的网络，减少经济因疫情遭受的损失。

“二季度和三季度是影响全年经济增长速度的关键，目前，二季度伊始，地方为了更好地贯彻中央的稳投资和稳经济举措，纷纷因地制宜地采取不同政策，包括推动新基建、发行消费券等政策，政策效果会随着国内防控形势的好转而逐步显现。”王志刚表示。

中国银行国际金融研究所研究员范若滢对《经济参考报》记者表示，随着复产复工进程加快、效率提高，预计二季度相关政策效果将开始显现，二季度经济增速将恢复至正增长区间。但考虑到全球疫情的蔓延，我国疫情防控仍面临“外防输入、内防扩散”的压力，预计二季度经济的恢复程度有限。全球疫情形势拐点未至，给经济恢复带来了较大不确定性。预计经济真正企稳与恢复仍需等到今年下半年。

对于下一步的政策建议，王志刚认为，要以救助重点人群和重点企业为主，可以利用大数据等数字科技实现政策的精准定位，让受到疫情冲击较大的群体生活能够稳定下来，同时密切关注国际局势变化，加大政策统筹协调，让复工和复产能够同时启动，在外需受到巨大冲击的时候，更多的政策要转向内需，提高投资的效率和对就业产出的带动效应，同时优化消费的软硬环境来稳定居民消费信心。

范若滢表示，为应对当前我国经济金融面临的压力，积极的财政政策要进一步发力稳增长关键领域。提高财政赤字率，加大地方政府专项债发行规模，加大专项债与重点项目、新型基建项目的对接；适时考虑特别国债的发行。二是稳健的货币政策“总量+结构”并重，降准、降息仍有必要。三是进一步出台稳消费政策，加快释放国内市场需求。鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额，稳定汽车等传统大宗消费；培育壮大生鲜电商、在线教育等新型消费；通过发放消费券等措施增强居民消费意愿。

(责编：杨曦、孙阳)
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