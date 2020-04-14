商户与平台共克时艰才能双赢

最近，广东餐饮行业组织向餐饮外卖电商服务平台美团递交了联名交涉函，呼吁美团减免疫情期间广东省内所有餐饮商户外卖服务佣金5%以上，取消独家合作限制等。此函一经公布，立刻引发公众热议。
餐饮行业是受新冠肺炎疫情打击最重的行业。在复工复产中，餐饮业也是恢复正常生产和生活秩序的重中之重。在消费领域，服务消费行业占据大头，而餐饮业又是服务消费行业中的大头。餐饮业拉动消费效果明显，同时也是生产和生活秩序恢复的最重要标尺。一定程度上说，没有餐饮业的复苏和正常运营，就没有复工复产的顺利进行，生产和生活秩序也不可能恢复正常。从目前情况看，各地都是把餐饮业复工复产作为整个复工复产工作的先导，在消费券发放以及其他政策激励中，也都是将餐饮业恢复运营放在首位。
因此，广东餐饮行业组织根据餐饮业因疫情而出现的实际困难，向美团提出减免外卖服务佣金等要求，也是言之有据，吁之有理。实际上，广东餐饮业遭遇的困难只是全国餐饮业的一个缩影而已。
当然，广东餐饮行业组织的“强硬”交涉能否奏效，要看其与美团协商的结果。众所周知，在疫情期间，一些餐饮商户之所以在不能堂食的情况下还能维持运营，餐饮外卖电商服务平台功不可没。这在大数据技术出现以前是不可想象的事情。在全国各地，甚至是在疫情最严重的武汉，外卖送餐员的穿梭往来，不仅是餐饮商户维持运营的保障，更是城市活力仍在的标志。这也是“外卖小哥”登上世界著名媒体封面的原因之一。
从这个意义上讲，餐饮商户和餐饮外卖电商服务平台，本是互相依赖、共生共存的关系。没有餐饮商户，外卖电商服务平台就是无源之水；没有餐饮外卖电商服务平台，不知多少餐饮商户活不过疫情阶段。也正因如此，美团才在复工复产启动之后“放水养鱼”，对平台餐饮商户采取多项帮扶措施，在第一阶段就投入4亿元帮扶平台商户渡过难关。这些措施，是电商平台在帮扶餐饮商户，也是电商平台在帮自己。
餐饮商户与电商平台的这种关系，在疫情期间，是守望相助的关系；在复工复产阶段，也仍然是一荣俱荣、一损俱损的关系。因此，广东餐饮行业组织的交涉函中所列要求，能否在协商前提下实现市场双赢，就尤为值得关注。在广东，一些商户从美团的帮扶措施中得益，根据业务单量收到了返还佣金。3月30日发布的美团财报显示，2019年美团外卖佣金收入为496.5亿元，餐饮外卖骑手成本为410.4亿元。由此可见，餐饮外卖的配送服务费占总佣金费用的82.7%，佣金超八成用于支付骑手工资，在刚刚盈亏平衡的2019年第四季度，外卖送餐平均每单利润尚不到2毛钱，这显然还不能满足进一步发展的需要。
在许多地方餐饮业的堂食没有解禁的情况下，外卖送餐电商平台是餐饮业复苏的基本依托。从疫情期间看，基于大数据技术的餐饮外卖电商平台不仅必须存在，而且有发展和扩张的必要。餐饮商户、外卖送餐骑手和电商服务平台是一个命运共同体。外卖平台的佣金按业务量弹性增减，是和配送服务联系在一起的弹性费用。由此，电商平台通过与业务单量挂钩的返佣方式帮扶餐饮商户，通过增量实现双赢，这对餐饮商户和电商平台来说，不失为一条可持续发展的复苏之路。广东餐饮行业组织的交涉函，是外卖电商平台创新业务与维护商家关系的契机，双方若能进行充分沟通谈判，通过进一步优化业务结构和数字化赋能来提升与商户的合作关系，应该能实现电商平台和餐饮商户的双赢。
（作者：赵亦，系媒体评论员）
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