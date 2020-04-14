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海澜之家推出IP联名新款

2020年04月14日15:04  来源：人民网-财经频道
 

日前，中国男装品牌海澜之家推出IP联名新款，邀请当红格斗冠军张伟丽、“九亿少女的梦”林更新、“武球王”武磊、拳王邹市明，以及李治廷、宋祖儿等一众明星进行了全新演绎。

 

4月3日，中国男装海澜之家举办首次云发布会。据了解，性感女神柳岩、王牌段子手杨迪加盟助阵，海澜集团总裁周立宸惊喜亮相，海澜之家跨越京东、天猫、微信全平台，开启5大IP系列云发布。

海澜之家相关负责人表示，从中国精神符号李小龙，到经典国漫大闹天宫、黑猫警长，再到具有海外影响力的超级IP忍者龟、暴雪游戏，海澜之家通过总裁带货、明星助阵和IP联名这三个关键词，将唤醒情怀与迎合年轻化消费模式融合运用，推出了数十款优秀的联名服饰单品，仅2小时就达成了总互动数超400万，辐射围观总流量超300万，IP系列全渠道销售超4000万的好成绩。

 

此前，中国男装海澜之家在2016年就携手《马达加斯加》联名试水IP市场，并推出与XANDER ZHOU的设计师合作款。2018年又通过与人气手游《刺激战场》、热门综艺《王者出击》和电影《大黄蜂》的合作，打通了时尚、游戏、综艺、电影的合作通路。

随着不断深入推进，海澜之家IP合作愈发成熟，2019年接连推出了《欢乐斗地主》系列、《大闹天宫》系列和暴雪娱乐系列联名服饰，尤其是《大闹天宫》与暴雪系列直击80后、90后的情怀痛点，一经推出就大受追捧。从不同IP联名的初步试水，到多领域跨次元的全面覆盖，再到今天一举发力5大IP系列，海澜之家在IP与直播领域大受热捧是水到渠成的。

在产品线方面，海澜之家也并非单纯将IP图案直接印制在衣服上，而是深挖IP内涵，以联名服饰作为主线，在传播活动中体现IP文化与品牌内核的深度融合。(许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)
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