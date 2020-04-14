线上培训助力疫后经营 惠民食堂关爱复工企业

疫情暴发之后，山西省各级政府出台一系列惠民政策，一手抓疫情防控，一手抓复工复产。为了响应政府号召，美团推出“春风行动”，帮助餐饮企业转战线上自救，并推出疫后培训授之以渔。
2月15日，太原市市场监管局带领美团推出复工惠民食堂，助力餐饮复苏。2月底，运城市和临汾市尧都区市场监督管理局联合美团大学开设疫后培训，提升餐饮企业的疫情防控能力。3月11日，在太原市场监督管理局的带领下，美团升级春风行动，给餐饮企业上线外卖业务开通绿色通道，为复工餐饮企业供应肉类及蔬菜等原料。
山西餐饮商户复工率稳步回升，趋势向好。美团平台大数据显示，截至4月11日，山西餐饮商户复工率达到89.3%，超过全国平均水平（88.1%）。
惠民食堂关爱复工企业
2月15日，太原市市场监管局下发《关于支持餐饮单位尽快复工的通告》，支持满足条件的餐饮企业尽快复工。具体条件包括：从业人员未出现疑似症状，严格落实食品安全管理制度，对后厨及就餐场所集中消毒。同时，餐饮企业复工后不得承接集体聚餐，严格落实晨检制度，以及市疫情防控领导小组要求的相关工作。
为响应政府号召，美团联合平台商家推出“复工惠民食堂”，共有超过900家商家参与，持续一个多月，给太原市市民提供安全可靠的餐饮服务，同时帮助餐饮企业解决堂食关闭导致的经营难题。据美团山西区域负责人介绍，自2月15日开展复工惠民食堂以来，美团外卖的订餐率稳步提升，平台3月的订餐率较2月增加了231%。
开设线上培训课 助力疫后经营
在切实保障复工企业用餐之外，在政府的带领下，美团大学还开设线上培训课。2月底，运城市和临汾市尧都区市场监督管理局联合美团大学开设主题为《餐饮人防疫情》的专题培训，对餐饮企业在疫情期间的食材采购、厨房消毒、员工返岗等环节进行有效指导，以提升餐饮企业的疫情防控能力，保障广大人民群众的饮食安全。
运城共有2万餐饮从业人员参加培训。参与培训的学员表示，美团大学帮助他们有针对性地调整经营计划，从而更加从容平稳地度过疫后恢复期。
春风行动促进餐饮复苏
3月11日，太原市场监督管理局下发《关于开展“助力加油行动”支持餐饮复工的通告》，推出多项服务措施，助力餐饮复苏。为了响应这一号召，美团升级春风行动，给餐饮企业上线外卖业务开通绿色通道，为复工餐饮企业供应肉类及蔬菜等原料，并倡导无接触配送。
此前，美团“春风行动”就已推出减免（或延长）年费的优惠措施，并推出复工“流量红包”，以及金融贷款等优惠措施，携手太原市的餐饮企业早日复工复产。
“山西各地政府在抓好疫情防控的同时，结合实际情况帮助餐饮企业，提供疫后经营指导，并帮助企业度过生存难关，给疫情防控和餐饮商户复苏打下坚实的基础。”美团点评副总裁兼美团研究院院长来有为表示。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】