江西41000余名教师参加希沃线上培训

为助力更多老师掌握信息化教学技能，提升教师信息技术能力，同时响应教育部《关于在疫情防控期间有针对性地做好教师工作若干事项的通知》，希沃为江西各地教育主管部门及学校提供希沃白板的云课堂、时间胶囊等解决方案。在认真做好疫情防护和“停课不停教、停课不停学”网上在线教育教学的同时，江西省13个区县41000余名中小学老师利用课余时间开启了“线上充电”模式。

2月24日—4月3日，由江西上饶广丰区、广信区、铅山县、余干县、德兴县、玉山县教育体育局联合希沃开展2020年全区/县中小学教师信息技术线上培训，培训共覆盖19000多名教师，其中广丰区、广信区、铅山县、玉山县17122名教师采用了希沃学院提供的“互联网+研修”模式，报名参加培训的教师利用希沃学院平台进行在线学习和考核，培训共有36节短视频课程和8次考核，培训合格后颁发培训结业证书。

铅山县电教站祝站长认为，只有将在线平台与日常教学相融合，才能真正发挥在线平台的作用。“互联网+教育”将会迎来一个簇新的发展契机，教师们要与时俱进，才能将更优质的教育资源传授给每一位学生，使信息技术与教育教学的深度融合落到实处，最终发展学生的学科核心素养。

3月9日—3月28日，南昌市西湖区、进贤县教育体育局联合希沃开展2020年全区/县中小学教师信息技术线上培训，培训共覆盖6800余名教师。据悉，西湖区参训学校涵盖30所，参训老师达1700余人，其中1584位老师考核通过，通过率高达98.2%。

培训内容根据当前开展线上教育情况和提升课堂教学质量两方面进行设计，希沃授课教师围绕希沃白板制作、希沃的云课堂功能使用、知识胶囊的录制、班级优化大师的使用等四个方面进行全方位指导。为了让教师们能够在特殊时期正常参加培训，借助希沃白板的云课堂直播以及希沃录播功能，教师们可以通过手机，也可以通过电脑、平板等多种方式进行线上学习。

“老师们学习热情很高，这不仅是一次技能的学习，更使教师在疫情防控的特殊时期，掌握便捷、高效的线上授课方式，以便更好地为学生开展‘停课不停学’活动。”进贤县教体局洪局长说。（牛广文）

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