网易有道向国家援鄂抗疫医疗队捐赠有道词典笔

4月13日，网易有道公司宣布向国家援鄂医疗队捐赠1700支智能硬件有道词典笔2.0，该批学习硬件将用于慰问国家援鄂抗疫医疗队的医护工作者。

捐赠仪式上，有道词典笔团队表示，在疫情中我们看到医护人员奔赴一线的背后其实是子女的牵挂，此次捐赠有道词典笔2.0，是因为它是我们最为标志性的智慧教育产品，扫一下就能翻译，节省时间提高效率，并且支持离线翻译可以带到学校，我们希望通过这款产品帮助医护人员及其子女更轻松高效地学习，取得好成绩。

中国人口福利基金会秘书长助理兼国际合作部部长李晓琳表示：“疫情期间国家对于援鄂医护人员十分重视，采取了对家庭的关爱慰问及心理疏导等多项举措。此次和网易有道合作是第一次通过智能产品对医护人员表达关爱。我们认为这款产品对于医护人员及其子女还是非常有帮助的，在此对网易有道表示感谢。” 中国人口福利基金会正在积极与国家卫健委工会、援鄂医疗队员所在单位工会协调对接捐赠事宜。

据了解，自1月份疫情爆发伊始，网易有道公司一直密切关注国家的防疫抗疫进展，1月24日，网易有道宣布向武汉中小学生免费赠送在线课程，成为第一家驰援武汉的在线教育公司。4月10号，网易有道宣布向杭州市318名及浙江省2018名援鄂医护人员赠送有道词典笔2.0。网易有道方称，未来会通过国家有关机构持续对全国范围内的援鄂医护人员进行爱心捐赠。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)