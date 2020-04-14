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疫情之下，中小企业应抓住数字化转型机遇

盘和林

2020年04月14日16:51  来源：人民网-财经频道
 

近日，阿里再启“春雷计划”，喊话中小企业：这次共同出路和未来是数字化。阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇在其全员信《春天的战役》中说到，“疫情总会过去，生活终将有新的开始，让我们和最需要帮助的中小企业在一起，让疫情带来的眼前的‘危’，变成中小企业面向未来数字化转型的‘机’。”

笔者认为，“春雷计划”覆盖范围很广，扩内需、稳外贸、助农兴农、产业带建设等都包含其中，与其说“春雷计划”是针对中小企业的一次救助，不如说是对全社会数字化的一次加速。 此次“春雷计划”有着三个特性，体现了新时代数字经济的作用不同以往。

第一个特性是社会性，社会性体现在三个方面，一是计划受众范围广，虽然我们说计划是针对中小企业，但很显然，在分工合作日益深化的今天，对最广大的企业群体（中小企业）的支持也必然离不开其他规模企业。因此，“春雷计划”最终沉淀下来的将是全产业的数字化。

二是数字化含义的社会性，数字化的社会性意味着此次转型是一个整体的项目。计划中提到要在全国打造10个产值过百亿的数字化产业带集群；三年内帮助1000个工厂线上直销产值过亿；在全国产业带聚集省，每省打造100个淘宝直播产业基地。传统观点认为，产业带的形成方便了人口的流动，降低了原料、成品的运输费用，使产业和人口沿交通干线集聚，提高经济生产效率.而今，产业带将在数字化转型时发挥良好的集聚效应。并且，产业带的数字化将体现在工厂直连、C2M生产+柔性生产以及云上导购，或者说是直播带货。这是一个集产、销、宣传为一体的整体项目。内贸平台1688开设外贸专区以及打造数字粮仓也是同样的道理。

三是数字化参与人群的社会性。疫情影响下，社会需求全面缩减，这让非常依赖现金流生存的中小企业举步维艰，《告商家书》中提出的20项扶持措施，其中就有金融上的支持，但金融支持只是治本，治根还要靠扩内需。可喜可贺的是，数字化的力量短时间内得到了体现，消费数据显示，4月以来，上万吨湖北农产品加速出鄂，武汉36万小店生意加速恢复，通过菜鸟平台，农产品、商品等各类包裹以220%增速从武汉流通到全国；4月8日武汉开城，淘宝天猫上的湖北农产品销售迎来一个新高峰，小龙虾同比增长469.39%，春茶同比增长61.9%，莲藕同比增长459%。消费者更是打出“我为湖北胖三斤”的口号。全社会动员为数字化加码，不仅有利于数字化意识的形成，也有利于数字化盈利的迅速实现。

第二个特性是自发性，自发性不是说要企业内心想去转型，更要其去付出行动。我们虽然说数字化是未来的竞争力根本，是企业未来的发展方向，但并不是所有企业都有能力去完成，或者说，在当前的经营模式下，进行数字化转型的成本可能要很长时间才能收回，追求利润的企业往往可能到迫不得已时才会尝试，而疫情恰恰是便是提前了这个“迫不得已”，中小企业需要用数字化去提高盈利能力，帮助自身度过这个“熬人的冬天”。可以看到，“春雷计划”一经推出得到了政府和企业的积极反馈，浙江、重庆纷纷立即签约助力企业发展。

最后是不计成本，这里所谓的不计成本并不是一种盲目的、草率的行动，而是一种不计个人成本的行动。“数字粮仓”便是这样的一个体现，粮仓上云一体化的解决了产销的问题，但其成本无疑是高昂的，但从社会角度而言，拉近农业生产和居民餐桌的距离，同时保证食物的安全优质是有着很大收益的。（作者盘和林系中南财经政法大学数字经济研究院执行院长）

(责编：任妍、孙阳)
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