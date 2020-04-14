疫情之下，中小企业应抓住数字化转型机遇

近日，阿里再启“春雷计划”，喊话中小企业：这次共同出路和未来是数字化。阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇在其全员信《春天的战役》中说到，“疫情总会过去，生活终将有新的开始，让我们和最需要帮助的中小企业在一起，让疫情带来的眼前的‘危’，变成中小企业面向未来数字化转型的‘机’。”
笔者认为，“春雷计划”覆盖范围很广，扩内需、稳外贸、助农兴农、产业带建设等都包含其中，与其说“春雷计划”是针对中小企业的一次救助，不如说是对全社会数字化的一次加速。 此次“春雷计划”有着三个特性，体现了新时代数字经济的作用不同以往。
第一个特性是社会性，社会性体现在三个方面，一是计划受众范围广，虽然我们说计划是针对中小企业，但很显然，在分工合作日益深化的今天，对最广大的企业群体（中小企业）的支持也必然离不开其他规模企业。因此，“春雷计划”最终沉淀下来的将是全产业的数字化。
二是数字化含义的社会性，数字化的社会性意味着此次转型是一个整体的项目。计划中提到要在全国打造10个产值过百亿的数字化产业带集群；三年内帮助1000个工厂线上直销产值过亿；在全国产业带聚集省，每省打造100个淘宝直播产业基地。传统观点认为，产业带的形成方便了人口的流动，降低了原料、成品的运输费用，使产业和人口沿交通干线集聚，提高经济生产效率.而今，产业带将在数字化转型时发挥良好的集聚效应。并且，产业带的数字化将体现在工厂直连、C2M生产+柔性生产以及云上导购，或者说是直播带货。这是一个集产、销、宣传为一体的整体项目。内贸平台1688开设外贸专区以及打造数字粮仓也是同样的道理。
三是数字化参与人群的社会性。疫情影响下，社会需求全面缩减，这让非常依赖现金流生存的中小企业举步维艰，《告商家书》中提出的20项扶持措施，其中就有金融上的支持，但金融支持只是治本，治根还要靠扩内需。可喜可贺的是，数字化的力量短时间内得到了体现，消费数据显示，4月以来，上万吨湖北农产品加速出鄂，武汉36万小店生意加速恢复，通过菜鸟平台，农产品、商品等各类包裹以220%增速从武汉流通到全国；4月8日武汉开城，淘宝天猫上的湖北农产品销售迎来一个新高峰，小龙虾同比增长469.39%，春茶同比增长61.9%，莲藕同比增长459%。消费者更是打出“我为湖北胖三斤”的口号。全社会动员为数字化加码，不仅有利于数字化意识的形成，也有利于数字化盈利的迅速实现。
第二个特性是自发性，自发性不是说要企业内心想去转型，更要其去付出行动。我们虽然说数字化是未来的竞争力根本，是企业未来的发展方向，但并不是所有企业都有能力去完成，或者说，在当前的经营模式下，进行数字化转型的成本可能要很长时间才能收回，追求利润的企业往往可能到迫不得已时才会尝试，而疫情恰恰是便是提前了这个“迫不得已”，中小企业需要用数字化去提高盈利能力，帮助自身度过这个“熬人的冬天”。可以看到，“春雷计划”一经推出得到了政府和企业的积极反馈，浙江、重庆纷纷立即签约助力企业发展。
最后是不计成本，这里所谓的不计成本并不是一种盲目的、草率的行动，而是一种不计个人成本的行动。“数字粮仓”便是这样的一个体现，粮仓上云一体化的解决了产销的问题，但其成本无疑是高昂的，但从社会角度而言，拉近农业生产和居民餐桌的距离，同时保证食物的安全优质是有着很大收益的。（作者盘和林系中南财经政法大学数字经济研究院执行院长）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】