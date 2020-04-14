原标题：兴业银行主承销首单服务国家重大战略并购票据

4月10日，兴业银行独立主承销的全国首单增强型并购中票暨首单服务国家重大战略并购票据——广西交通投资集团有限公司2020年第四期中期票据成功落地，发行金额5亿元，期限5年，票面利率3.46%，创广西壮族自治区近三年同期限、同评级中期票据发行利率新低。

据悉，本笔债券募集资金用于发行人控股子公司增资，子公司通过补充项目资本金的方式用于高速公路项目建设。本笔业务的成功落地是兴业银行探索债务融资工具用于股权投资的有益尝试，也是兴业银行响应银行间市场交易商协会号召，运用直接融资工具服务实体经济，支持国家重大战略实施的创新举措，具有较强的示范效应。

广西是“一带一路”对外衔接的重要门户，发行人广西交通投资集团有限公司肩负推动广西高速公路、铁路等基础设施建设重任，是广西重要的投融资主体和国有资产经营实体。疫情发生以来，广西交通投资集团有限公司有序推动高速公路项目复工复产，扩大有效投资，稳定经济增长。截至3月末，基本实现全面复工建设，复工工区(段)达99.25%。

围绕我国持续深化供给侧结构性改革，加快经济转型升级带来的并购重组市场机遇，兴业银行以“商行+投行”为抓手，打通多层次资本市场，目前形成了以并购贷款为主体，并购票据和并购财务顾问业务为两翼的并购融资产品服务体系。同时，作为债券市场最活跃的主承销商之一，今年以来先后主承销市场首单疫情防控ABN、首单疫情防控ABS、首单债转优先股债券等多个创新品种。按NAFMII统计口径，兴业银行一季度非金融企业债务融资工具承销规模1817.2亿元，继续保持市场首位。

(责编：任妍、孙阳)