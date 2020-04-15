促跨境贸易投资便利化 外汇局再推重磅八举措

继1月推出外汇政策绿色通道、3月上调跨境融资宏观审慎调节系数、扩大外债便利化试点等政策之后，国家外汇管理局4月14日最新发布《国家外汇管理局关于优化外汇管理 支持涉外业务发展的通知》（汇发〔2020〕8号，以下简称《通知》），涉及8条促进跨境贸易投资便利化的重磅措施。

具体来看，这8条措施包括在全国推广资本项目收入支付便利化改革、便利外汇业务使用电子单证、支持银行创新金融服务等。外汇局相关部门负责人14日在接受《经济参考报》记者采访时表示，上述措施进一步下放业务权限、简化办理手续，将为企业复工复产和涉外经济发展提供更大外汇政策支持，提升跨境贸易投资便利化水平，助力“稳外资”和“稳外贸”。该负责人也表示，与上述措施相配套，外汇局将加强事中事后监测，防范跨境资金流动风险。

在全国推广资本项目收入支付便利化改革，将显著提高企业资本项目外汇资金使用便利化程度，有利于落实“稳外资”的工作要求。“按照以前的政策，一些公司外币资本金在结汇后支付人民币时，需要提供合同、发票的正本以及相应复印件。原本办理一次付款需要提前2-3天准备付款材料，改革后基本当天就可以完成。以往准备一笔付款的真实性证明材料需要数名人员1-2小时工作时间，改革后仅需几分钟。此举将提高企业资金运营效率，有利于进一步提高营商环境。”上述负责人表示。

疫情等客观因素致使部分企业生产经营出现困难，为鼓励银行在风险可控的前提下为中小微涉外企业贸易融资给予支持，《通知》鼓励银行通过多种方式科学评估企业资信状况，对客观不可控因素造成涉外收付困难的企业区别分类，对发展前景良好的中小微涉外企业在外汇贷款方面给予贷款延期、手续简化等倾斜。

该负责人还表示，外汇局将继续稳步推进跨境金融区块链平台“出口应收账款融资核验服务”、“企业跨境信用信息授权查证服务”等场景应用，研究企业经营等更多信息共享，吸引更多银行和企业主体使用，支持银行持续完善融资风控模型，进一步缓解中小微企业融资难问题。

与此同时，《通知》涉及的多条举措还涉及下放业务权限，简化办理手续，旨在提升外汇业务办理的效率和便利化程度，进一步节约银行和企业的时间成本。

如，《通知》简化了部分资本项目业务登记管理，将符合条件的内保外贷注销登记和境外放款注销登记由外汇局改为直接到银行办理。据外汇局相关部门负责人介绍，目前非金融企业存续内保外贷业务约2800笔，涉及1200多家非金融企业；2019年全国境外放款注销登记约940笔。政策实施后，企业在银行即可直接办理两项资本项目外汇业务的注销登记，不必再跑外汇局办理，可节约企业的脚底成本。

(责编：杨曦、孙阳)