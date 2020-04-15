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民航局：国际航班调整后日入境旅客两、三千人左右

2020年04月15日12:47  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月15日电 （记者乔雪峰） 4月15日，中国民用航空局召开2020年第五次例行新闻发布会，民航局运行监控中心副主任孙韶华在发布会上表示，3月29日，国际客运航班按照“五个一”的要求调整以来，除29日首日入境航班达到38班外，后续每日入境航班都未超过20班，日入境旅客在2、3千人左右。

孙韶华指出，截至4月14日，国航、东航、南航等14家国内航空公司，大韩、全日空、马来西亚航、埃塞俄比亚航等21家外国航空公司，共35家中外航空公司执行来自日本、韩国、美国、加拿大等29个国家的国际入境客运正班和包机250班，运送入境旅客50306人。

其中，3月29日入境航班38班最多，入境旅客8143人，4月4日、7日和14日入境航班10班最少，入境旅客分别为2147人、2491人和2379人。

孙韶华还表示，3月20日首都机场国际客运航班实施分流后，截至4月14日，累计实施调整航班127班。第一入境点机场累计入境旅客28697人、留置在第一入境点的旅客24737人。

孙韶华指出，武汉机场4月8日复航后，运行整体平稳有序，客运航班共有19家航空公司执飞，与国内45个城市恢复通航。截至昨日，累计保障进出港客运航班799班，共运送旅客4.06万人，其中2.44万人出港，1.62万人进港，放行正常率98.02%。

湖北省内的宜昌、恩施、襄阳、十堰机场从3月29日开始，先于武汉机场复航，截至昨日，累计保障进出港客运航班1454班，运送旅客9.17万人，其中6.29万人出港，2.88万人进港。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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