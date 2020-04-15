人民网>>财经

换季洗衣需求增长30% 生活服务商户线上复工率超6成

2020年04月15日19:58  来源：中国网
 

　　冬衣清洗、空调保养、房屋大扫除……天气渐暖，不少市民关心起换季大扫除的事宜。根据美团数据显示，4月第一周，洗涤护理、居家维修、家政等生活服务需求涨幅明显，其中洗涤护理环比前一周增长超过30%。

　　换季大扫除如约而至“消毒杀菌”成新需求

　　虽然抗疫还没结束，但城市生活正在回归正轨。把穿了一整个冬天的衣物送洗，许久不用的空调也需要清洁保养，再给房屋来个彻底的消毒大扫除……季节转换如约而至，相关的生活服务需求也随之复苏。

　　美团数据显示，进入4月以来，生活服务需求旺盛，洗涤、保洁、维修服务订单量涨幅明显，其中，洗涤护理周涨幅超过30%。从区域上看，生活气息恢复最快的是长三角地区，订单量涨幅前十的城市依次为苏州、南京、上海、济南、合肥、北京、杭州、天津、无锡、青岛。其中，苏州的订单量周涨幅超过50%。从订单总量来看，洗涤护理、家政、家电数码维修是当下生活服务品类中的“刚需”。

　　和以往不同的是，今年的疫情使得消费者对“消毒杀菌”有了强需求。美团数据显示，2月“消毒杀菌”关键词在美团APP和大众点评APP内的搜索量环比1月增长了45%。不少商户也敏锐地发现了这一需求点并推出了相关产品，例如针对家庭的全屋消毒杀菌项目、针对衣物干洗的无接触取送和除菌消毒服务。据美团点评统计，3月“消毒杀菌”相关服务的产品数量环比2月增长37%。

　　据悉，为满足消费者换季大扫除和消毒杀菌的需求，3月31日起，美团点评发起“居家除菌，健康生活”线上活动，171个城市超过4000家生活服务商户参与。

　　生活服务业渐复苏 商户线上化运营优势凸显

　　消费需求在回升，复工的商户也越来越多。美团数据显示，3月生活服务商户线上复工率已达到66%。但在疫情恢复初期，由于人员返工、防疫心理、小区出入等原因导致以家政、洗涤为代表的生活服务业供需双降，面临复工难的问题。

　　鸿到家家政从3月开始陆续复工，目前全国50个城市的服务点已悉数恢复。据鸿到家网络运营总监韩小青介绍，上半月的业务处于半冰冻状态，直到3月下旬，越来越多服务人员返岗，线上咨询量也多了起来。“目前业务恢复到去年同期的30%，消费心理是重要影响因素，但确实在逐渐复苏了。”

　　在线洗衣平台衣卫士在2月中旬复工之初，订单量仅为去年同期的10%，随着换季需求的到来，目前恢复情况良好。“大家不出门聚餐了，需要洗的衣物自然也少了。”负责人刘毅坦言，洗衣刚需的减少是整个行业面临的难题，但衣卫士线上化运营的优势也在这个阶段充分体现，没有沉重的房租压力，也减少了消费者的接触顾虑。

　　同样感受到复苏气息的还有家电维修商户，啄木鸟维修营销总经理莫日更介绍，目前公司的家庭维修业务已恢复到去年同期的70%。

　　商户们在复工方面的努力还体现在对消费诉求的快速反应。据悉，此次参与美团点评“居家除菌，健康生活”活动的4000多家商户中，有近90%的商户参与了“安心服务”承诺，通过平台展示消毒、测温、无接触等防疫措施向消费者传递“安全感”。

　　商户在行动，互联网平台也在积极推动消费复苏。2月下旬，美团发起“春风行动”，推出多项举措助力本地生活商户复工复产，一方面以消费需求为切入点发起各类活动，针对商户加大线上营销和流量扶持力度，另一方面，通过发放红包优惠券、补贴折扣等形式提振消费信心。此次“居家除菌，健康生活”活动正是在这一背景下发起的，该活动将持续到5月中旬。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved