换季洗衣需求增长30% 生活服务商户线上复工率超6成

冬衣清洗、空调保养、房屋大扫除……天气渐暖，不少市民关心起换季大扫除的事宜。根据美团数据显示，4月第一周，洗涤护理、居家维修、家政等生活服务需求涨幅明显，其中洗涤护理环比前一周增长超过30%。

换季大扫除如约而至“消毒杀菌”成新需求

虽然抗疫还没结束，但城市生活正在回归正轨。把穿了一整个冬天的衣物送洗，许久不用的空调也需要清洁保养，再给房屋来个彻底的消毒大扫除……季节转换如约而至，相关的生活服务需求也随之复苏。

美团数据显示，进入4月以来，生活服务需求旺盛，洗涤、保洁、维修服务订单量涨幅明显，其中，洗涤护理周涨幅超过30%。从区域上看，生活气息恢复最快的是长三角地区，订单量涨幅前十的城市依次为苏州、南京、上海、济南、合肥、北京、杭州、天津、无锡、青岛。其中，苏州的订单量周涨幅超过50%。从订单总量来看，洗涤护理、家政、家电数码维修是当下生活服务品类中的“刚需”。

和以往不同的是，今年的疫情使得消费者对“消毒杀菌”有了强需求。美团数据显示，2月“消毒杀菌”关键词在美团APP和大众点评APP内的搜索量环比1月增长了45%。不少商户也敏锐地发现了这一需求点并推出了相关产品，例如针对家庭的全屋消毒杀菌项目、针对衣物干洗的无接触取送和除菌消毒服务。据美团点评统计，3月“消毒杀菌”相关服务的产品数量环比2月增长37%。

据悉，为满足消费者换季大扫除和消毒杀菌的需求，3月31日起，美团点评发起“居家除菌，健康生活”线上活动，171个城市超过4000家生活服务商户参与。

生活服务业渐复苏 商户线上化运营优势凸显

消费需求在回升，复工的商户也越来越多。美团数据显示，3月生活服务商户线上复工率已达到66%。但在疫情恢复初期，由于人员返工、防疫心理、小区出入等原因导致以家政、洗涤为代表的生活服务业供需双降，面临复工难的问题。

鸿到家家政从3月开始陆续复工，目前全国50个城市的服务点已悉数恢复。据鸿到家网络运营总监韩小青介绍，上半月的业务处于半冰冻状态，直到3月下旬，越来越多服务人员返岗，线上咨询量也多了起来。“目前业务恢复到去年同期的30%，消费心理是重要影响因素，但确实在逐渐复苏了。”

在线洗衣平台衣卫士在2月中旬复工之初，订单量仅为去年同期的10%，随着换季需求的到来，目前恢复情况良好。“大家不出门聚餐了，需要洗的衣物自然也少了。”负责人刘毅坦言，洗衣刚需的减少是整个行业面临的难题，但衣卫士线上化运营的优势也在这个阶段充分体现，没有沉重的房租压力，也减少了消费者的接触顾虑。

同样感受到复苏气息的还有家电维修商户，啄木鸟维修营销总经理莫日更介绍，目前公司的家庭维修业务已恢复到去年同期的70%。

商户们在复工方面的努力还体现在对消费诉求的快速反应。据悉，此次参与美团点评“居家除菌，健康生活”活动的4000多家商户中，有近90%的商户参与了“安心服务”承诺，通过平台展示消毒、测温、无接触等防疫措施向消费者传递“安全感”。

商户在行动，互联网平台也在积极推动消费复苏。2月下旬，美团发起“春风行动”，推出多项举措助力本地生活商户复工复产，一方面以消费需求为切入点发起各类活动，针对商户加大线上营销和流量扶持力度，另一方面，通过发放红包优惠券、补贴折扣等形式提振消费信心。此次“居家除菌，健康生活”活动正是在这一背景下发起的，该活动将持续到5月中旬。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)