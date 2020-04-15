原标题：发力跨境电商 兴业银行助力打造外贸增长“新引擎”

疫情之下，我国传统外贸受到了不小的冲击，跨境电商作为互联网时代的新型贸易方式逐渐成为“稳外贸”的重要支撑，未来外贸发展的新增长点。日前国务院在已设立59个跨境电商综合试验区基础上，决定再新设46个跨境电商综合试验区，形成区域全面覆盖格局。

深圳是国务院批准的第二批跨境电商综合试验区城市，也是跨境电商较为活跃的地区。新冠肺炎疫情发生后，跨境电商企业深圳越海全球供应链有限公司成为深圳市政府采购中心、华为、小米等企业防疫物资指定供应商。面对采购需求倍增，企业境内资金不足，需紧急调用境外资金用于境外防疫物资采购，兴业银行深圳分行得知企业资金调拨需求后，靠前服务，成立专门服务小组快速响应，提供紧急金融服务支持，24小时内完成业务全流程。疫情发生以来，通过跨境资金池从境外参池企业先后4次调入1440万美元外债资金，解决企业的燃眉之急。

不仅是越海全球供应链有限公司，在深圳，兴业银行已与包括、环球易购、有棵树、傲基电商、兰亭集势、蓝海骆驼、百事泰、前海浩方等多家知名跨境电商企业开展合作，为部分优质跨境电商企业提供授信总额将近5亿元人民币的授信额度，提供全方位结算、融资、结售汇、资金增值等服务，2019年全年为跨境电商提供结算服务近1亿美元。

为支持跨境电商快速发展，兴业银行今年在授信政策上加大对跨境业务相关产业园区建设的授信支持力度，同时积极探索跨境电商差异化特色金融服务方案，提供涵盖物流园区建设、物流供应链服务、货物贸易进出口等环节的全方位综合金融服务，帮助跨境电商企业更好融入全球资金链、价值链、产业链。

据介绍，兴业银行目前正打造跨境电商外汇支付业务管理平台，拟通过对接跨境电商平台、境外合作银行、海关等为跨境电商企业提供在线开立境外收款账户、跨境收汇、结售汇、凭电商平台交易电子信息自动还原申报等一系列综合服务，便利跨境电子商务结算，进一步完善跨境电商服务体系。

随着海外疫情蔓延，外贸面临订单风险上升，兴业银行充分发挥金融在稳外贸中的积极作用，境内外联动持续加大外贸企业金融供给，畅通绿色通道，减费让利，优化线上跨境金融服务，综合施策帮助外贸企业渡过难关，稳定生产经营，疫情发生以来已累计投放跨境贸易融资超过680亿元。

(责编：任妍、孙阳)