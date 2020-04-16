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千位主播自发带货 助力湖北热销特产超4471万元

2020年04月16日18:19  来源：中国新闻网
 
原标题：千位主播自发带货 助力湖北热销特产超4471万元

　　随着武汉解封，湖北各地的复工复产正有序进行，经济复苏也按下了“重启键”。在抖音发起“援鄂复苏计划”后，“爆笑三江锅”、“小月美食记”等上千位创作者和主播也自发加入为湖北带货的行列，通过直播或短视频助力推广湖北特色产品，活动累计销售湖北特产89万件，销售额超4471万元。

　　“爆笑三江锅”是湖北潜江的创作者，因拍摄湖北方言微喜剧深受网友喜爱，拥有1434万粉丝。他在直播中帮助售卖家乡的小龙虾，还通过橱窗为良品铺子、蔡林记、周黑鸭等湖北企业带货。

　　在近期直播中，“爆笑三江锅”的直播销售额达108万元，销量近1.5万件，高峰时间1小时就卖出了30万元。在直播间里，他为网友们对湖北的关心表示感谢，向网友们深深鞠躬。他表示：“作为一个湖北人，感谢大家牵挂湖北、帮助湖北，为湖北疫情后经济恢复助力。”

　　来自浙江丽水的“大野密探 背锅侠”喜欢在直播间记录自己在野外的生活，从找食材到制作都在乡野之间，让网友能感受到真正的田园生活。下河抓鱼、抓虾，制作农家大锅菜、农家酒，每一秒钟都让人身心愉悦。在近日的直播中，“大野密探 背锅侠”向她的粉丝们推荐了潜江小龙虾、武汉热干面等湖北特产，带货销售额43.7万元。

　　江苏南京的创作者“曼曼今天迟到了吗”在直播中用趣味绘画的方式讲解小龙虾的口味、价格，让网友了解潜江这个城市和特产小龙虾。在一场直播中，她的销售额达到11万元，销售商品1603件。

　　“武汉的周黑鸭，你多久没吃了？今天武汉解封，周黑鸭又可以伴我们解馋追剧了，一起为武汉复工助力！”河北石家庄的美食创作者“小月美食记”在一段制作周黑鸭的短视频评论区中表示，通过短视频和直播，她帮助湖北销售周黑鸭17万元。

　　在罗永浩为湖北义卖脐橙的当天，陕西宜川县商务局副局长崔丹妮也在抖音进行专场直播，帮助销售湖北秭归的伦晚脐橙，直播吸引了52万用户观看，销售脐橙6万斤。

　　像“大野密探 背锅侠”这样的创作者和主播还有很多，北京字节跳动CEO张楠表示：“湖北是过去两个月里，全国人民最挂念的省份，过去的60多个日夜里，有超过1800万人发布视频，为湖北、为武汉加油。现在，我们希望用更实际的行动，为乐观、积极、勇敢的湖北人民做点事情。”

　　在武汉解封当天，武汉市副市长李强走进直播间，向网友们介绍武汉经济重启和复工复产情况，并推介湖北知名企业产品。李强表示，受疫情影响，武汉市食品生产和汽车制造企业遭受严重损失，此次参与直播，希望通过“直播+短视频+电商”的模式，让广大网友直观感受武汉特色品牌。

　　该场直播累计观看人数超过252万，当天直播总销售额达1793万元，涂磊、老饭骨、带盐人小关老师、稻草放毒、浪胃仙等多位创作者通过直播、连麦助力湖北特产销售，刘宇、不齐舞团、张沫凡、七舅姥爷、猪小屁、蔡萝莉、小橙子等创作者也纷纷进入市长直播间，用打赏的方式参与助力。

(责编：冯粒、曹昆)
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