千位主播自发带货 助力湖北热销特产超4471万元

随着武汉解封，湖北各地的复工复产正有序进行，经济复苏也按下了“重启键”。在抖音发起“援鄂复苏计划”后，“爆笑三江锅”、“小月美食记”等上千位创作者和主播也自发加入为湖北带货的行列，通过直播或短视频助力推广湖北特色产品，活动累计销售湖北特产89万件，销售额超4471万元。
“爆笑三江锅”是湖北潜江的创作者，因拍摄湖北方言微喜剧深受网友喜爱，拥有1434万粉丝。他在直播中帮助售卖家乡的小龙虾，还通过橱窗为良品铺子、蔡林记、周黑鸭等湖北企业带货。
在近期直播中，“爆笑三江锅”的直播销售额达108万元，销量近1.5万件，高峰时间1小时就卖出了30万元。在直播间里，他为网友们对湖北的关心表示感谢，向网友们深深鞠躬。他表示：“作为一个湖北人，感谢大家牵挂湖北、帮助湖北，为湖北疫情后经济恢复助力。”
来自浙江丽水的“大野密探 背锅侠”喜欢在直播间记录自己在野外的生活，从找食材到制作都在乡野之间，让网友能感受到真正的田园生活。下河抓鱼、抓虾，制作农家大锅菜、农家酒，每一秒钟都让人身心愉悦。在近日的直播中，“大野密探 背锅侠”向她的粉丝们推荐了潜江小龙虾、武汉热干面等湖北特产，带货销售额43.7万元。
江苏南京的创作者“曼曼今天迟到了吗”在直播中用趣味绘画的方式讲解小龙虾的口味、价格，让网友了解潜江这个城市和特产小龙虾。在一场直播中，她的销售额达到11万元，销售商品1603件。
“武汉的周黑鸭，你多久没吃了？今天武汉解封，周黑鸭又可以伴我们解馋追剧了，一起为武汉复工助力！”河北石家庄的美食创作者“小月美食记”在一段制作周黑鸭的短视频评论区中表示，通过短视频和直播，她帮助湖北销售周黑鸭17万元。
在罗永浩为湖北义卖脐橙的当天，陕西宜川县商务局副局长崔丹妮也在抖音进行专场直播，帮助销售湖北秭归的伦晚脐橙，直播吸引了52万用户观看，销售脐橙6万斤。
像“大野密探 背锅侠”这样的创作者和主播还有很多，北京字节跳动CEO张楠表示：“湖北是过去两个月里，全国人民最挂念的省份，过去的60多个日夜里，有超过1800万人发布视频，为湖北、为武汉加油。现在，我们希望用更实际的行动，为乐观、积极、勇敢的湖北人民做点事情。”
在武汉解封当天，武汉市副市长李强走进直播间，向网友们介绍武汉经济重启和复工复产情况，并推介湖北知名企业产品。李强表示，受疫情影响，武汉市食品生产和汽车制造企业遭受严重损失，此次参与直播，希望通过“直播+短视频+电商”的模式，让广大网友直观感受武汉特色品牌。
该场直播累计观看人数超过252万，当天直播总销售额达1793万元，涂磊、老饭骨、带盐人小关老师、稻草放毒、浪胃仙等多位创作者通过直播、连麦助力湖北特产销售，刘宇、不齐舞团、张沫凡、七舅姥爷、猪小屁、蔡萝莉、小橙子等创作者也纷纷进入市长直播间，用打赏的方式参与助力。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】