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宜昌副市长直播带货 热销脐橙、春茶等超1540万元

2020年04月16日18:28  来源：中国新闻网
 
原标题：宜昌副市长直播带货 热销脐橙、春茶等超1540万元

　　中新网4月15日电 14日，“市长带你看湖北”第二场直播在宜昌市举行。宜昌市副市长周正英走进直播间，向网友们介绍了宜昌抗击疫情的成果和当地复工复产的情况，并推介了秭归脐橙、清江野渔、采花毛尖、魔芋、玛瑙米、土道家牛肉酱多款当地特色产品。

　　数据显示，当天，市长直播间累计观看人数超过117万。知名主持人刘仪伟和“乡村胡子哥”、“诤友赵天传”等多位创作者，也通过直播、连麦等方式，持续助力宜昌特产售卖。截至4月14日24点，直播带货总销售额超1540万元，累计热销产品超40.4万件。

　　宜昌市副市长周正英(左一)在直播间推介当地特色产品

　　据周正英介绍，农副产品加工生产在宜昌市占据重要地位。尤其是春季，相关产业本该处于勃发的最好阶段，脐橙、春茶等产品正是销售旺季。受到疫情的影响，这类产品的生产、加工、运输、销售都存在不同程度的问题。此次参与直播，希望借助“直播+短视频+电商”的模式，帮助企业恢复“元气”，助力城市重启和经济复苏。

　　“高山云雾出好茶，低山丘陵出早茶，说的就是宜昌春茶。其外形匀称，色泽翠绿油润，闻起来清香持久，喝起来鲜爽回甘。”直播刚开始没多久，周正英开始为当地的茶叶带货，并和茶艺师现场演示冲泡方法。据她介绍，宜昌茶园面积占湖北省茶园总面积的五分之一，茶叶是当地农业支柱产业，也是山区扶贫最主要的产业之一。“宜昌春茶也是扶贫茶、爱心茶，欢迎大家线上下单，为帮助贫困山区战胜困难奉献一份心意！”

　　在推荐当地特色零食清江野渔时，周正英表示，自己是资深“鱼粉”，每年要购买100单以上。“八百里清江，水质清澈透底，好水自然养好鱼。清江野渔肉质紧实，回味无穷，是三峡特产中特产。”

　　此外，周正英还从历史文化、气候条件、地理环境等维度，介绍了秭归脐橙、玛瑙米、屈姑橙粽、稻香米等产品的历史渊源和产品特点。枝江市副市长姚迎九和采花茶业、土老憨、誉福天下、一致魔芋等当地代表性企业相关负责人也陆续来到直播间，共同推介特色产品。

　　土老憨相关负责人表示，土老憨不仅生产清江野渔，还是柑桔精深加工企业，网友们在直播间下单，是对当地渔民、桔农的帮助，也是对宜昌农业产业的支持。

(责编：冯粒、曹昆)
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