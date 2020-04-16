K12网校有道精品课迎来首位“名师”代言人

4月15日晚间，网易有道公司旗下K12网校有道精品课暑秋班课程即将发布之际，有道精品课宣布已成功与中国女排总教练郎平签约，邀请郎平成为有道精品课品牌代言人。这也是郎平教练首次为教育机构代言。

作为中国体育界划时代的标志性人物，有着“铁榔头”之称的郎平表示，此次能和网易有道公司合作非常高兴，作为母亲的自己也曾为孩子的教育焦虑过，对孩子教育的产品有着非常严苛的要求。郎平说：“网易有道是一家用匠心在做高品质教育的公司，自带互联网技术基因的优势，我相信有道这家公司未来一定会在这个领域持续突破创新，做出不一样的事情。”

“这是网易有道公司首次启用品牌代言人，也代表着从长期出发，有道精品课坚定为学生提供精品在线课程和服务的决心。”网易有道CEO周枫表示，希望通过郎平身上永不言败的精神鼓励千千万万中国家庭学子在求学之路上一往无前，拼搏进取。更为重要的是，作为中国女排的总教练，郎平也是一位家喻户晓的“名师”，中国女排所取得的成绩并不是仅仅靠“女排精神”，更重要依赖的是她专业的训练与科学的辅导，而这些特质与有道精品课所提供的高品质的课程和服务不谋而合。

据了解，长期以来，有道精品课一直采用名师策略，积极推进名师IP化。早在2016年有道精品课就宣布推出“同道计划”，通过名师工作室等形式孵化优质内容。目前有道精品课主讲老师团队98% 来自清华、北大、复旦等国内知名学府，一线教龄均超过10年以上。

此次宣布与郎平品牌代言正值有道精品课暑秋班发布之际，也代表着有道精品课正在为即将到来的暑期招生加码。

(责编：栗翘楚、孙阳)