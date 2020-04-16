亚马逊开通中国至欧美包机 运输医疗用品和生活必需品

近日，亚马逊全球物流团队 (AGL) 推出每周六班包机服务，共三条航线，分别从香港和上海出发、直飞美西及欧洲， 帮助使用亚马逊FBA服务、且从中国发货的卖家对疫情期间医疗用品、生活必需品等高需求商品及时补发货，减少空运舱位波动带来的物流压力。为加快物流运输，亚马逊全球物流团队(AGL)还提供出口报关、跨境空运运输、目的地清关和送货等服务。
使用包机服务的卖家可以通过卖家平台创建货件，并全程追踪物流信息，加速操作流程，提高效率，利用亚马逊跨境物流网络将生活必需品和医疗用品送往美国和欧洲，同时享有具有市场竞争力的价格。
为了帮助卖家共度难关，亚马逊推出多项举措降低疫情对卖家业务的影响，包括减免相关卖家服务费用，为卖家提供如何通过亚马逊自发货服务履行消费者订单的建议，通过直接沟通方式为卖家定期提供政策更新和指导建议等，帮助卖家更好地应对疫情。
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压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
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一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】