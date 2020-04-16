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亚马逊开通中国至欧美包机 运输医疗用品和生活必需品

2020年04月16日17:13  来源：环球网
 

　　近日，亚马逊全球物流团队 (AGL) 推出每周六班包机服务，共三条航线，分别从香港和上海出发、直飞美西及欧洲， 帮助使用亚马逊FBA服务、且从中国发货的卖家对疫情期间医疗用品、生活必需品等高需求商品及时补发货，减少空运舱位波动带来的物流压力。为加快物流运输，亚马逊全球物流团队(AGL)还提供出口报关、跨境空运运输、目的地清关和送货等服务。

　　使用包机服务的卖家可以通过卖家平台创建货件，并全程追踪物流信息，加速操作流程，提高效率，利用亚马逊跨境物流网络将生活必需品和医疗用品送往美国和欧洲，同时享有具有市场竞争力的价格。

　　为了帮助卖家共度难关，亚马逊推出多项举措降低疫情对卖家业务的影响，包括减免相关卖家服务费用，为卖家提供如何通过亚马逊自发货服务履行消费者订单的建议，通过直接沟通方式为卖家定期提供政策更新和指导建议等，帮助卖家更好地应对疫情。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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