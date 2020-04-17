吉林全力推进项目建设

本报长春4月16日电 （记者孟海鹰）4月15日，2020年吉林省“三早”（早落地、早开工、早见效）项目暨中国一汽红旗新能源汽车工厂项目开工仪式在长春汽车经济技术开发区举办。当日，吉林538个大项目集中开工。
据吉林省发改委相关负责人介绍，截至目前，今年全省共开复工1349个项目，比去年同期增长10%，产业项目数量、投资额占比都超过50%。“三早”行动总投资规模达9911亿元。其中，产业制造类681个，占比超过50%。
疫情防控期间，吉林省政府出台一系列举措，为省内企业复工复产创造了有利条件。
为精准快速推进项目建设，吉林省市县三级专门组建成立86个项目中心，全过程跟踪调度，全链条解决问题。每月实行招商落地率、前期工作成熟率、投资完成率、项目入统率“四率”通报，推进项目加快实施。
此外，吉林省各地主动出击，采取多种措施，全力推动项目建设不停滞、不间断。
为推进“三早”项目等重点建设项目有序开复工，长春新区对近300个全年计划和新引进落位的项目实施了挂图作战。开通绿色审批通道，在工程建设项目领域全面推行“告知承诺制”，实施容缺一次性受理，产业类项目网上预审报建后3个工作日内反馈意见，支持项目快速开工。目前，全区规上工业企业复工率100%。
据悉，为加强新型基础设施建设，加快补齐发展短板，吉林省还启动实施新基建“761”工程，以5G基础设施、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网7项新型基础设施为先导，以信息网、路网、水网、电网、油气网、市政基础设施网和社会事业补短板为主体，计划实施2188个大项目。
吉林省委副书记、省长景俊海表示，要突出项目建设绩效考核，用好“指挥棒”、考出“精气神”、吹响“集结号”，在全省形成项目建设的强大合力和浓厚氛围。
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