外企复工复产率稳步提升

本报北京4月16日电 （记者王珂）商务部新闻发言人高峰16日介绍，尽管疫情对在华外资企业造成一定影响，但中国没有也不会出现大规模外资撤离情况。外国投资者持续看好中国，在中国长期经营发展的信心和决心没有改变。据监测，目前在华外资企业复工复产率稳步提升。
对全国8700余家外资重点企业的调查显示，截至4月14日，复产率超过70%的企业占72.8%，较上周提高0.9个百分点。据有关调查，中国华南地区98%的日资企业已恢复生产，开工率达到100%的企业占41.4%，开工率为80%至100%的企业占42.3%。其他地区日企复工也取得积极进展。在华生产率先恢复，有力支持了日企经营和稳定发展，已有很多日企表达了对中国市场的信心和进一步开展对华投资的意愿。
根据中国美国商会2020年《中国商务环境调查报告》，尽管目前美国在华企业面临新冠肺炎疫情等一些问题，但从长期来看，中国仍会是大多数在华美资企业的重点市场。华南美国商会疫情影响报告显示，75%的受访企业表示，无论疫情影响如何，不会改变在华再投资计划。
“事实表明，中国仍然是外商投资兴业的热土。”高峰说。
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