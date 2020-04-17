在履行社会责任中前行

1月，新冠肺炎疫情袭来。中国三星，快速捐款捐物。

武汉，50万只防护口罩为防疫人员雪中送炭；孝感，8000套防护服为一线医务工作者披上铠甲；十堰等地，8台监护型负压救护车成为转运病患的方舟……

2月，政府号召复工复产。中国三星，打出防疫生产“组合拳”。

员工——“健康安全被放在最优先位置”；合作企业代表——“三星成立复工复产支援小组，尽全力提供帮助”；西安三星半导体工厂有关负责人——“一期项目1、2月均保持满产成绩”……

捐资3000万元，共克时艰

1月23日，武汉宣布暂时关闭离汉通道。疫情防控阻击战，也是物资消耗战。湖北作为全国抗击疫情最前线，物资跟不跟得上，时刻牵动人心。

一方有难，八方支援。“武汉加油，湖北加油”的背后，是全国驰援武汉、驰援湖北的同胞之情；“中国的困难就是我们的困难”，表达的是国际社会与中国共克时艰的拳拳之心。

为支持武汉抗疫，内蒙古自治区派出了24名医护人员组成救护转运队，国际蒙医医院心胸外科副主任医师孔繁熙就是其中一员。疫情初期，武汉防护服紧缺，“后来我们收到一批三星捐赠的医疗专用防护服，大家说这就是对抗病毒的铠甲。”

“疫情发生后，我们第一时间捐赠了防护口罩和防护服。”中国三星总裁黄得圭说。1月31日，中国三星宣布捐赠人民币3000万元（含医疗物资），是本次疫情防控中捐赠额最大的韩国企业。

湖北十堰市国药汉江医院接收的监护型负压救护车也来自三星。院长徐周明说：“此前，整个十堰地区只有两辆负压救护车，我们医院更是一辆都没有。这批车上的负压设备对医护人员是极大的保障，提升了我们运送病人的效率，让更多的病人得到及时救治，解了我们的燃眉之急”。

在华工厂开足马力，复工复产

疫情袭来，要想变压力为动力，把疫情造成的损失降到最低限度，安全有序复工复产是关键一步。

“疫情面前，员工的健康和安全是最重要的，请放在最优先的位置上予以考虑和管理。同时，最大限度给受疫情影响的供应商及社区群众提供帮助。”黄得圭对旗下各法人机构复工提出的要求，体现的正是三星以人为本的态度。

对于疫情期间未离开工作地且身体健康的员工，优先安排复工；为居住较远且无法自驾的员工专门安排班车接送；为项目出入口配备热成像测温仪实时测温；工厂食堂实施分时段、分工位就餐……疫情发生以来，中国三星精细化管理，在华21家生产工厂员工无一例感染病例。2月以来，生产工厂已全部复工，正开足马力恢复生产。

中国三星还向合作伙伴支援防疫物资，部分法人工厂还为合作企业返岗员工提供外部宿舍并着手解决其资金链短缺等难题，支持合作企业生产经营快速步入正轨。

三星的复工复产同时得到了各级政府的鼎力支持。疫情发生以来，国家发改委、工信部、商务部多次问询中国三星遇到的复工难题。西安三星半导体工厂2月份曾出现短暂的物流不畅、原料供应乏力等问题，陕西省和西安市政府及时援手，帮助联系多家上下游企业，确保工厂关键原材料运输和供应。

扎根中国28年，命运共通

面对疫情，中国三星用行动诠释了何为“深深扎根中国，积极履行企业社会责任”，为在华外企发展自身、深耕中国树立了样板。

进入中国28年，中国三星不仅是中国改革开放的参与者和受益者，也一直秉承“做中国人民喜爱的企业、贡献于中国社会”的理念，坚守初心，积极履行社会责任。2008年以来，中国三星先后参与汶川、玉树、雅安等灾害救援及灾区重建。

做“责任企业”这一理念，在特殊时期体现，更在日常经营中秉承。近年来，中国三星不断推进产业、教育、健康、体育等多领域精准扶贫和青少年科普创新公益。去年11月，中国社科院企业社会责任研究中心发布的《企业社会责任蓝皮书（2019）》显示，中国三星连续七年位列外企第一名。

身在中国，心为中国。中国三星用一如既往的“中国信心”坚定与中国发展同行，根植中国市场，也用实实在在的行动践行企业发展理念，回馈中国社会。

中国三星已成为中韩交流合作的桥梁，融入脚下的这片土地。“28年来，我们见证了中国的崛起，全力参与中国经济的建设和发展，中国政府也在一直指导支持着我们。28年了，我们和中国的感情越发深厚了。”黄得圭说。

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 07 版）

(责编：马昌、岳弘彬)