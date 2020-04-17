52个未摘帽县形成主导产业122个

近日，云南省怒江傈僳族自治州泸水市大兴地镇维拉坝珠海社区数据线加工扶贫车间在做好疫情防控的同时，积极复工复产，让当地人在家门口实现就业。图为工人正在该车间工作。

新华社记者 吴 寒摄

本报北京4月16日电 （记者郁静娴）4月16日，农业农村部和国务院扶贫办召开了“三区三州”和52个未摘帽县产业扶贫工作视频会。

会议强调，充分认识抓好产业扶贫的重要性紧迫性，聚焦“三区三州”和未摘帽县，将各项政策更多向扶贫产业倾斜落实，加快改善产业基础设施、补齐产业发展短板、推进产业提档升级。

发展产业是实现稳定脱贫的根本之策。近几年，“三区三州”产业发展取得了明显成效，每个县区都形成了带贫主导产业，培育了凉山花椒、怒江草果、临夏牛羊、南疆林果、藏区青稞牦牛等一批特色品牌。目前，52个未摘帽县已发展主导产业122个，带动300多万贫困群众、人均增收1700多元，近2/3贫困人口有新型经营主体带动。同时，这些深度贫困地区扶贫产业还处在起步期、发展期，产业体系还不健全，产业发展水平还不够高。特别是今年受新冠肺炎疫情影响，完成产业扶贫任务必须付出更加艰苦的努力。

统计显示，去年全国有1300多万贫困劳动力出省务工，工资性收入占这些家庭总收入的2/3左右。针对今年初贫困劳动力外出务工普遍推迟的情况，会议要求加强部门间协调配合，加大就业服务和技能培训力度，引导贫困劳动力“点对点”返岗复工、外出打工。同时进一步挖掘农村内部就业潜力，开辟更多当地就业岗位，并落实好返乡农民工创业补贴、贷款贴息、技能培训等扶持政策。

据了解，今年农业农村部将会同发展改革委、财政部、商务部启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，重点向贫困地区农民合作社和家庭农场倾斜，促进连接产销两端、减少产后损失。全年将继续举办3期“三区三州”农产品产销对接活动，农交会、茶博会等也将聚焦产业扶贫。

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