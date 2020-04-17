12家国家数字服务出口基地获认定

本报北京4月16日电 （记者王珂）商务部新闻发言人高峰16日介绍，近日，商务部会同中央网信办、工业和信息化部联合认定了首批12家国家数字服务出口基地。

高峰介绍，去年7月，三部门联合启动国家数字服务出口基地创建工作，经省级商务、网信、工业和信息化主管部门联合推荐，专家材料评审和答辩评审，有关部门综合评议、公示等程序，认定中关村软件园、天津经济技术开发区、大连高新技术产业园区、上海浦东软件园、中国（南京）软件谷、杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园、合肥高新技术产业开发区、厦门软件园、齐鲁软件园、广州市天河中央商务区、海南生态软件园、成都天府软件园等12个数字服务出口基础良好、有较强竞争力和影响力的园区为首批国家数字服务出口基地。

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