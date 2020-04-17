原标题：新兴经济体应对疫情冲击须迈三道坎

新冠肺炎疫情在全球蔓延让世界经济的增长脚步迅速放慢，新兴经济体也无法置身其外。从目前疫情发展情况来看，美欧等主要发达经济体今年很可能会出现至少一到两个季度的经济衰退，新兴经济体要实现经济增长，也必须迈过眼前的三道坎。

首先是外部需求急剧萎缩造成新兴经济体增长大幅下滑。疫情带来的全球经济增长前景转弱，首先就会影响到大宗商品等初级商品的出口价格。当前，全球原油市场已面临供过于求困境，高度依赖能源和其他资源出口的国家主要财政收入来源无法保证，有些国家的货币储备也出现困难，应对经济挑战能力受损。此外，由于疫情期间消费和投资活动相对停滞，美欧或陷入技术衰退。

而对于新兴经济体来说，其他外部需求急剧恶化，贸易萎缩严重，国际收支平衡受到削弱，经济会受到更大冲击，即便新兴经济体中最有活力的东亚新兴经济体也难以幸免。国际金融协会报告预计，今年全球经济将萎缩1.5%，其中发达经济体将萎缩3.3%，新兴经济体将仅增长1.1%，阿根廷、巴西、墨西哥、俄罗斯、南非等新兴经济体则可能陷入经济衰退。根据亚行估计，新兴经济体必须通过善用国际援助，尽力避免疫情扩散，加强区内贸易，稳定内需等措施来加以应对。

其次是金融市场和财政压力带来更大的隐含风险。突发的新冠肺炎疫情对部分新兴经济体来说，无疑暴露了其经济结构脆弱以及金融抗风险能力不足的弱点，这些弱点暴露造成资本外流、货币贬值、债务风险凸显等，需及时加以应对以免引发更大危机。

在资本市场上，美元一度发生流动性紧缩，造成新兴市场资金加速外流，失血严重。据《经济学人》智库（EIU）分析师最新发布的报告，自疫情发生以来，投资者已经从新兴市场撤出830亿美元的投资，是有记录以来最大规模的资本外流。亚洲非居民投资组合流入在2月后也出现大幅下滑。进入4月后，资金外流现象仍在持续。

随着疫情蔓延、资本外流、经济形势恶化，汇率市场也受到冲击，部分新兴经济体的货币贬值幅度接近20%。尽管美元面临政策与基本面的双重拖累，但短期内美元指数上下空间都有限，新兴经济体资金外流的局面难以在短时间内得到根本性改善。

与此同时，阿根廷、墨西哥、南非等新兴经济体主权信用评级近日纷纷遭到下调，加上外部融资环境本已因疫情变化，其融资能力严重受损，新兴经济体的债务问题也因此被提上日程。对于一些更多依靠于外债和出口的国家而言，更容易出现债务违约。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃警告称，新兴经济体至少需要2.5万亿美元的资金，才能避免出现破产潮和新兴市场债务违约潮。对于这些经济体而言，能尽快得到国际社会的资金援助或债务减免将有助于其渡过眼前的难关，并在疫情缓解后得以恢复经济增长。

再次是新兴经济体应变政策能否有效平衡经济稳定和金融风险存疑。从总体上来看，相较于发达经济体，新兴经济体受疫情影响相对较小，但是美欧正在实施的货币和财政刺激措施正在使大量资本从新兴经济体流出，令其陷入两难处境。一方面，这些新兴经济体的央行面临加息压力；另一面，面对疫情导致的经济增长预期降低，不少新兴经济体被迫考虑采取降息和增加支出等政策措施来支持经济，这些措施必不可少，但也在客观上加剧了新兴经济体资本外流和货币贬值现象，加大了债务积累风险，同时还可能推高通货膨胀，推高财政赤字。

由于新兴经济体个体差异较大，抗风险能力各不相同，面对疫情对世界经济造成的越来越大的不确定性，制定符合自身国情的、有针对性的政策措施，积极争取外部援助，加强新兴经济体之间合作将有助于减少疫情对经济的冲击。

(责编：杨曦、孙阳)