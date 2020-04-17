我国基本经济制度具有显著优势的原理

公有制为主体、多种所有制经济共同发展，按劳分配为主体、多种分配方式并存，社会主义市场经济体制等社会主义基本经济制度，不仅同我国社会主义初级阶段社会生产力发展水平相适应，具有不断解放和发展社会生产力的显著优势；而且深刻体现社会主义本质要求，在消除两极分化、最终达到共同富裕方面不断彰显社会主义制度优越性。弄清楚我国基本经济制度具有显著优势的原理，有利于更好坚持和完善社会主义基本经济制度，把制度优势更好转化为治理效能。

社会主义基本经济制度显著优势的具体表现

社会主义基本经济制度显著优势的具体表现，可以从所有制、分配制度、经济体制三个方面来分析。

所有制方面的显著优势主要表现在：一是以适应社会生产力发展水平的所有制形式充分动员社会资源。二是多种所有制经济之间合作竞争，促进公有制经济深化改革、调整优化布局、完善实现形式，不断增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力；促进非公有制经济发挥优势、健康发展。三是国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济，是基本经济制度的重要实现形式，为多种所有制经济共同发展提供有效机制和载体。坚持公有制主体地位和国有经济主导地位，是我国各族人民共享改革发展成果的制度性保证，也是巩固党的执政地位、坚持我国社会主义制度的重要保证。

分配制度方面的显著优势主要表现在：坚持多劳多得，着力保护劳动所得，有利于提高劳动效率，鼓励勤劳致富；在分配结构中增加劳动者特别是一线劳动者劳动报酬，提高劳动报酬在初次分配中的比重，为逐步实现共同富裕提供制度保障；健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制，让一切要素活力竞相迸发，让一切创造社会财富的源泉充分涌流。

经济体制方面的显著优势主要表现在：处理好政府和市场关系，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，通过市场所特有的优胜劣汰选择机制和激励功能，使各种资源要素得到高效配置；不仅克服贫富两极分化、负外部性和宏观经济失衡等方面的市场失灵，而且体现社会主义集中力量办大事的制度优势，为贯彻新发展理念、建设现代化经济体系、推动经济高质量发展提供制度保障。

社会主义基本经济制度是一个有机整体

根据马克思主义基本原理，作为基本经济制度基础的社会生产关系是由生产资料所有制关系、产品分配关系、人们在生产中的地位和相互关系等构成的。在社会主义基本经济制度中，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，按劳分配为主体、多种分配方式并存，社会主义市场经济体制，分别是这三方面关系的制度呈现。这三项基本经济制度相互联系、相互支持、相互促进，构成一个有机整体。

从改革次序分析，市场化改革是改革的动力，发展多种所有制经济、发展多种分配方式都由市场化改革推动，反映社会主义市场经济要求。而且，无论是公有制为主体、多种所有制经济共同发展，还是按劳分配为主体、多种分配方式并存，都需要通过社会主义市场经济体制得到实现。深化所有制和分配制度改革，又会进一步完善社会主义市场经济体制。

从社会再生产过程中的生产、分配、交换、消费的相互关系分析，所有制关系是决定性的。就分配来说，分配关系和分配方式只是表现为生产的背面，分配的结构决定于生产的结构，分配本身就是生产的产物。按劳分配为主体、多种分配方式并存就是公有制为主体、多种所有制经济共同发展在分配上的实现。就社会主义市场经济体制来说，坚持多种所有制经济共同发展，才有市场经济；坚持以公有制为主体，才有社会主义制度和市场经济的有机结合。

正因为这三项基本经济制度构成了一个相辅相成、相得益彰的有机整体，所以才能发挥强大的基础和保障作用，使我国社会主义基本经济制度具有显著优势和整体效能。

把制度优势转化为治理效能的重要环节在制度创新

把社会主义所有制优势更好转化为治理效能的重要环节，是完善产权制度。产权把人们从事经济活动的努力和财产权利紧密联系在一起，提供稳定持久的激励。产权制度使产权激励成为市场经济最强大的动力源，是社会主义市场经济的一个重要基石。完善产权制度既要明晰产权归属，又要明晰产权损益，使产权的界定、配置和流转能够提供更强更有效的激励。

把社会主义分配制度优势更好转化为治理效能的重要环节，一是明确各种生产要素参与收入分配的原则，即由市场评价要素贡献，按贡献决定报酬。这既能促进企业对要素进行有效组合、提高全要素生产率，又能增加贡献大的优质要素供给。二是根据按劳分配为主体的要求提高一线劳动者的收入，在初次分配阶段就处理好公平和效率的关系，提高劳动报酬在初次分配中的比重；再分配阶段更加注重公平，健全以税收、社会保障、转移支付等为主要手段的再分配调节机制；重视发挥第三次分配作用，发展慈善等社会公益事业，建立先富帮后富机制。

把社会主义市场经济体制优势更好转化为治理效能的重要环节，是构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制。一方面，通过建设高标准市场体系、完善公平竞争制度、全面实施市场准入负面清单制度、改革生产许可制度、健全破产制度等，加快完善社会主义市场经济体制。另一方面，健全以国家发展规划为战略导向，以财政政策和货币政策为主要手段，就业、产业、投资、消费、区域等政策协同发力的宏观调控制度体系，不断优化宏观调控方式，突出防范系统性金融风险，保持经济运行在合理区间。

（作者为南京大学教授）

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 09 版）

(责编：杨曦、孙阳)