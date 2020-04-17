穿上工作服，扛起大扫把，广西博白县凤山镇武卫村徐钦凤每天一大早就来到村街忙活，她很在意这份保洁员的新工作：“家门口有活干，脱贫保准没问题！”

博白县是广西劳务输出大县，常年外出务工农民有50多万人。今年是脱贫攻坚收官之年，遭遇新冠肺炎疫情，部分贫困家庭收入不稳定，有的存在返贫风险，难题咋解？博白县“一盘棋”谋划疫情防控和脱贫攻坚，把稳就业作为重要抓手，多措并举稳“饭碗”，向最后的贫困堡垒发起总攻。

点对点解难，劳务输出稳就业

“专车护送返岗帮了我大忙！”径口镇贫困户王天振感慨，他常年在深圳打工，受疫情影响，今年春节后他一直没法返岗，在家着急上火。前不久，县里组织“百车护送，返岗复工”专项行动，解了他燃眉之急。

“做好劳动力返岗复工，对防止因疫致贫、因疫返贫尤为重要。”县委书记罗宗光介绍，这段时间，县里充分发挥驻村工作队的作用，挨家挨户登记、收集村民外出务工意向，精准对接就业岗位，开通“点对点、一站式”就业服务，让贫困户实现“出家门进车门，下车进厂门”。截至目前，全县组织护送4125名贫困劳动力安全返岗。

扶上马，送一程。博白县发挥驻广州、深圳、东莞等地流动党组织作用，积极与当地企业对接，向企业推荐务工人员。

“一个月能拿到4000元左右工资，还能学习到新的技术，今年摘掉贫困帽子没问题！”在深圳一家电子厂工作了一个多月，三滩镇贫困户邓强信心满满地说。

疫情发生后，邓强原来所在的工厂迟迟不见通知上班，“失业”在家的他一度对脱贫失去了信心。县里驻深圳工作组为贫困劳动力提供了岗位信息，还包车直送，邓强第一时间报了名，成了今年首批外出务工的贫困户。

精准帮扶，复工复产促就业

机器转起来，就业才有保障。今年以来，博白县出台了租金补贴、一次性建设补助等优惠政策，帮助扶贫企业复工复产，同时开展线上春风行动，为贫困劳动力提供不打烊的就业服务。

“看到网上的招工信息，我找到的这份工作，每月工资能拿到3000多元。”在博白县城东工业园山立五金饰品厂里，春石村贫困户温凤丽和工友们正有序地给饰品焊接、镀色。

“政策很给力，有补贴、有针对性指导，帮扶企业渡过难关。”山立五金饰品厂厂长李汉凤说，前段时间工厂用工缺口较大，县里干部上门了解难题，一项一项解决，目前已有460多名工人返岗，接下来还将吸纳更多贫困户务工。

“公司刚送来工资和新一批芒编材料，在家里就能开工。”浪平镇六山村贫困户庞惠娟满心欢喜，作为县里凰图工艺品有限公司扶贫车间工人，她领到了今年第一笔工资。公司负责人黄连将介绍，扶贫车间带动800多人居家从事工艺品编织，人均月收入1500元以上。

政策真金白银，复工复产按下“快进键”。“6月30日前吸纳贫困劳动力就业的扶贫车间，将获得每人2000元的就业补贴。”博白县人社局局长李异金说，目前全县103个扶贫车间复工率达100%，吸纳6800多人就近就业。

精细设岗，增强贫困户内生动力

“产业奖补资金发给你了吗？还有什么困难？”

“养了30只鸡和1头种牛，领了7500元，今年脱贫没问题！”

在沙陂镇八壁村贫困户梁胜平家里，博白县脱贫攻坚挂牌作战队队员陈健华正仔细询问。

“脱贫关键要激发贫困群众的内生动力，增强他们的致富信心。”博白县代县长孙国梁说。春节后，县里组织14个脱贫攻坚挂牌作战队，全面排查解决贫困户发展产业遇到的难题。

“对于一些自身不具备产业发展条件的贫困户，我们因户施策，鼓励他们以土地、资金入股当地的扶贫龙头企业，让他们享受扶贫产业发展的红利。”县扶贫办主任朱其庚说。

龙潭镇南坡村贫困户廖秀珍今年63岁，她把2亩田流转给了县助农蔬菜专业合作社，每年能获得土地租金1200多元，帮扶干部帮她在合作社找了个差事，“采摘蔬菜活轻松，每天能挣80元，脱贫摘帽，我不会拖后腿。”廖秀珍说。

精准设岗。博白县在开发公益性岗位过程中，充分结合贫困户就业意愿，深入贫困户家中走访，了解他们的就业需求、就业技能，鼓励他们参与到公益性岗位中来，做到“人适其岗、位适其人”。目前全县开发扶贫公益性岗位7332个，助力贫困人口实现稳定脱贫。

目前博白县还有未脱贫村7个，未脱贫人口7922人。“稳住贫困户饭碗，如期脱贫有底气！”朱其庚说。

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 18 版）

(责编：杨曦、孙阳)