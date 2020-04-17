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让消费更具“温暖的力量”（多棱镜）

涵 铭

2020年04月17日08:13  来源：人民网－人民日报
 

　　切实提高产品质量，把“土特产”做成“高大上”，吸引更多消费群体，拉动扶贫产业良性循环；量化扶贫效果，完善新型农业经营主体和贫困户的利益分配机制，不辜负消费者的热心善举

　　　　

　　知名电视主持人、艺人和“网红”跨界组合，一起为受疫情影响严重地区直播“带货”；市委书记、县长现场变身“吃播”“段子手”，宣传地方土特产品；北京等多个城市在商场、广场办起消费扶贫产品展销；28个部门联合开展30项具体行动，解决贫困地区农畜产品滞销问题，持续释放消费扶贫政策红利……决战决胜脱贫攻坚收官之年，这样的消息令人感动与振奋。

　　消费扶贫好处多。从供需双方角度看，“以购代捐”“以买代帮”，满足了消费者对优质安全特色农产品的需求，同时也为贫困地区和贫困户解决了农产品“远在深山人未识”的难题，稳定其增收预期，激发其脱贫致富的内生动力。对产业发展而言，越来越多的消费扶贫在电子商务平台开展，供需双方可以有效对接，新型农业经营主体能够根据大数据对市场形势做出判断，调整产销策略，实现产业升级。借力“社交+电商”的营销模式，更可以动员社会力量广泛参与扶贫，人人可为、处处可行，使脱贫攻坚拥有了最坚实的群众基础和物质基础。

　　消费扶贫还体现了守望相助的协同发展理念，让经济行为具有暖人、聚人的文化力量。从这个角度说，消费扶贫不仅有效利用了14亿人口的大市场，也更好地建设了14亿人的精神家园。

　　目前，各地各部门踊跃开展消费扶贫活动，成果丰硕，不仅大大缓解了疫情对贫困地区和贫困户的影响，也强化了消费者对许多农副产品的产地、品牌认知，为今后这些产品持续拓展市场打下了良好的基础。不过，提高消费扶贫效率，推动贫困地区的产品和服务更好地融入全国大市场，还有一些工作需要持续强化。

　　在产供销环节，还需要增强质量意识。产品既要迎合绿色消费趋势，突出“原产地”“原生态”等特色，也要解决好标准化、品牌化等问题，完善生产标准以及质量可追溯体系。此外还要尽快突破供应链瓶颈，重点解决产后分级、包装储藏、冷链物流等堵点、痛点，让农民辛辛苦苦种养出来的产品“卖相更好”，让消费者觉得物有所值。对此，管理者们不仅要高声“吆喝”，还要贴心服务，加快农产品标准化体系建设，积极跟踪市场信息、搜集消费者反馈意见，帮贫困户和新型农业经营主体找差距、补短板，让“土特产”吸引更多消费群体，拉动扶贫产业良性循环。企业和贫困群众要科学调整种养结构、持续提升产品质量，同时强化网络营销等方面的学习，从被“扶着走”“拉着走”转为引领消费热点，打造“爆款”“名品”。

　　对消费扶贫的成效，还要加大考核力度。目前，消费扶贫工作的开展情况已被列为中央单位定点扶贫、东西部扶贫协作等工作的考核内容，量化分解，激励鞭策广大干部把任务落实落细。不过，人们还普遍关心另一些量化指标——每一单消费扶贫开支，贫困户从中受益多少？目前消费扶贫模式中，对口支援定向采购、团购较多，各环节补贴也不少，如果这些资金落入新型农业经营主体手中居多，落到贫困户口袋较少，那就违背了政策初衷，也辜负广大消费者的热心善举。近年来各地对消费扶贫有一些创新实践：比如增收提前计入法，把需要增收的额度提前计入农产品价格，每销售一件农产品农户就要得到一份收入；投资生产分红法，新型农业经营主体和贫困主体利润分成、股本分红；多元增收法，贫困户可以从土地出租、田间务工、餐饮服务等多方面增收……可以尝试推广这些地方经验，更好地保护贫困户利益。

　　依靠制度优势，利用市场需求，让“买买买”的巨大能量更有温度，变成贫困地区稳定持续的发展动力，大有可为。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月17日 19 版）
(责编：杨曦、孙阳)
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