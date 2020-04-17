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让新基建释放更大潜能（人民时评）

余建斌

2020年04月17日08:13  来源：人民网－人民日报
 

　　只有产业链各方齐心协力，寻找到技术和商业的最佳契合点，才能建立起良好的5G产业生态圈，真正让5G助力数字化、网络化、智能化转型

　　新基建从短期看可以为稳经济、稳增长助力，从长远看可以激发更多新需求、创造更多新业态，推动中国经济转型升级

　　

　　近日，国内数家移动通信运营商联合发布《5G消息白皮书》，提出了5G消息业务的新设想，将对传统短信服务进行升级——短信不再有长度限制，并能有效融合文字、图片、音频、视频、位置等信息。一旦5G消息业务成为5G终端必选功能，用户新购5G手机后就可以便捷使用这项服务。

　　作为新型基础设施建设的重要内容，5G建设可看作是数字新基建的领头羊。移动运营商发展5G消息业务的决心，表明5G商用步伐正在加快，推动中国成为全球最早实现5G商用服务落地的国家之一。当前，5G基站的加速铺展，5G应用在智能手机上的加快普及，都说明以5G为代表的新基建开始发挥效能。可以说，对于5G商用，社会充满期待。

　　前不久召开的中央政治局常委会会议强调，“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。这意味着新基建将更深入、更广泛地融入实践，同时也要求行业应用快步跟上新基建提速的节奏。我国的5G网络早已从概念、规划进入实际建设阶段，在新基建提速的大背景下，5G发展更是一马当先。目前市场上5G手机虽已有较大选择余地，性价比也逐步提升，但与4G相比，5G的工业级应用和消费级服务仍然不够丰富。5G消息业务既形成了一个良好的开端，也激发了更高的社会期待：随着5G网络的不断铺设和能力平台的建设，将涌现出越来越多具有良好体验和市场价值的商业应用。

　　在新基建脚步加快的同时，也要着重关注产业生态建设。以5G为例，一张5G网络，连接了从通信设备厂商、通信运营商、互联网服务提供商，到各行各业实体的上下游产业链，能支撑起一个庞大的新一代信息产业，还能够渗透到其他各个领域，形成强大的溢出效应和牵引效应。只有产业链各方齐心协力，寻找到技术和商业的最佳契合点，才能建立起良好的5G产业生态圈，真正让5G助力数字化、网络化、智能化转型，满足消费者需求和经济转型升级需要，从而创造更大的综合效益和社会价值。

　　放在统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的大背景下，新基建的巨大潜力更显珍贵。在疫情防控期间，云计算、人工智能、大数据等数字技术在医疗服务、科研攻关、在线教育等各个领域发挥了积极作用，在这个过程中培养出来的消费习惯将会延续下去，形成对新基建的强烈需求。可以说，加强以5G为代表的新基建，从短期来看，可以对冲疫情影响，在疫情防控常态化条件下为稳经济、稳增长助力，满足数字经济的需求；从长远来看，历史上每一次大的基础设施建设，都会助力产业发展，新基建也将激发更多新需求、创造更多新业态，推动中国经济转型升级，助力经济高质量发展。

　　产业数字化、数字产业化赋予的发展新机遇不容错过。通过加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，发挥其赋能作用，激发更多新技术、新应用、新业态，我们就可以牢牢把握机遇，增强有效化解挑战的能力，创造出更大的发展空间和美好未来。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月17日 05 版）
(责编：杨曦、孙阳)
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