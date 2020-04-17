数字化助力中小企业“突围”

刘道伟作（新华社发）

在这场新冠肺炎疫情“大考”中，一些中小企业借助数字化、网络化赋能，实现复工复产，化危为机。近日，工业和信息化部发布《中小企业数字化赋能专项行动方案》。专家表示，此次疫情促使更多中小企业加快数字化转型步伐，成长为“专精特新”（专业化、精细化、特色化、新颖化）的“小巨人”企业。

转型“迫在眉睫”

“大家一定不要购买未经检疫的生猪。刚买回来的生猪要单独隔离饲养……”连日来，在河北省石家庄市新华区飞龙饲料有限公司，养殖技术人员每周定时向养殖户直播《生猪防病》课程。

“线下不见面，线上面对面，这种新型营销做到了防疫和服务两不误。”石家庄飞龙饲料有限公司董事长安电进介绍说，这种线上直播和客户互动活动，很好满足了省内外客户需求。目前，企业已恢复产能100%，员工到岗率98%。

防疫期间，像石家庄飞龙饲料有限公司这样借助互联网主动转型、逆境突围的中小企业很多，一些企业还通过数字化、智慧化转型，实现生产创新、营销创新和管理创新，化危为机。

在杭州诺邦无纺股份有限公司车间生产线上，几名工作人员操作自动化设备快速运转。透过大屏幕，公司6条智能化生产线上的各项数据一目了然。据该公司行政总监朱慧泉介绍，这是公司近来抓紧推进智能制造数字指挥中心建设的成果之一。

受疫情影响，很多企业复工初期面临员工“返岗率”困扰。何不因此加快实现企业数字化转型呢？该公司痛下决心，完成了生产线的智能化升级。如今，恢复的一条生产线只需5个员工操作。公司在2月10日复工后就迅速恢复产能，前期积压的订单很快完成，新订单纷至沓来。

“疫情影响下，中小企业尽快实现数字化改造的紧迫性显现了出来。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受记者采访时表示，此次疫情导致停工停产及市场萎缩，中小企业受到的影响更大。数字化改造是一条突围新路，有助于中小企业提高经营水平，构建新的竞争优势，也是中小企业塑造长远竞争力的关键。

走向“专精特新”

中小企业是国民经济和社会发展的生力军。防疫期间，中小企业如何稳得住？工信部中小企业局副局长秦志辉说，具有“专精特新”（专业化、精细化、特色化、新颖化）特点的中小企业在防疫期间表现出了更强的抗风险能力，这充分说明引导中小企业走“专精特新”发展道路是增强核心竞争力、实现高质量发展的重要举措。

中小企业要走向“专精特新”，拥抱互联网、实现数字化转型是关键一招。不过，由于长期存在的问题和疫情带来的影响，中小企业想要实现转型升级，面临的困难不少。

据盘和林分析，一方面，企业数字化转型需要雄厚的人力、物力、财力以及技术实力作为支撑，这是很多中小企业难以承担的；另一方面，一些中小企业存在经营管理方式落后、经营模式单一、经营成本较高、资金周转困难等问题，对转型发展的路径认识不清晰，缺乏整合应用能力，试错成本较高。

成为“小巨人”企业

只有实现数字化转型、走好“专精特新”的发展道路，中小企业才有可能成长为具备抗风险能力的“小巨人”企业，实现长远发展。

一系列针对性举措正频频落地。2月9日，工信部发布《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情帮助中小企业复工复产共渡难关有关工作的通知》，提出进一步加强对中小企业的创新支持，支持企业数字化转型。3月19日，工信部印发《中小企业数字化赋能专项行动方案》，推动以数字化、网络化、智能化赋能，助推中小企业复工复产。

据悉，许多互联网企业也面向中小企业推出了多种服务。阿里巴巴公司宣布，时隔11年再次启动扶助中小企业的特别行动“春雷计划”，发挥阿里巴巴数字化能力，启动外贸升级线上突围、助力外贸开拓内销、打造数字化产业带、智慧网络助农兴农、金融支持“再扶一把”等措施，帮助中小企业不仅度过眼前的“危”，更要找到面向未来的“机”。“我们将充分利用阿里巴巴20年来沉淀的商业力量和技术力量，通过一系列硬核举措，创造新供给、激发新需求、促进新贸易，同时全力推动面向数字经济时代的新型基础设施建设，用一切必要行动帮助中小企业共渡难关。”阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇说。

与此同时，飞书联合抖音等平台也启动了“中小企业成长引擎计划”；百度公司发布了“免费开放人工智能技术，帮助传统企业线上化转型、全方位营销赋能”……

“需要将互联网公司的‘供’和中小企业的‘需’协调好。”盘和林认为，互联网公司应在帮助降低中小企业转型成本和提高转型能力方面下功夫，中小企业则不能因为担心可能面临转型成本等问题躲避数字化转型，而是应该紧紧抓住这个机遇，化危为机。

(责编：杨曦、孙阳)