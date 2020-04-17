复工复产，在春天里前行（一周网评）

放眼中国，因疫情而一度放缓的生产节奏，正在被一股扑面而来的干劲所“重启”，一家家企业有序复工，力争为全年经济高质量发展贡献力量。

复工就是稳就业，复产就是稳经济。企业是就业的基础，稳住就业基本盘，企业是关键。只有稳定和发展企业特别是中小微企业，经济才能活起来，才能不断扩大就业规模，提升就业质量，进而扩大内需，实现良性循环。因此，一段时间以来，为支持复工复产，各级政府、各部门积极提供帮助，加强对困难行业和中小微企业扶持，从实施就业补贴政策到“点对点”运送农民工返岗，一系列政策“组合拳”，有效滋养了企业成长壮大，进而提供了更多就业岗位。

复工复产，在科技支撑下更有保障。疫情发生以来，大数据等信息技术对疫情防控和复工复产发挥了巨大作用，数字化人才在各行各业全方位上阵，人们充分体会到了科技的强大动力。人们看到，在社会经济齿轮逐步恢复正常转动的过程中，从“健康码”出行、远程办公到云招聘、智慧物流、智能制造，科技为各行各业的复工复产架起了快速通道，跑出了人才与产业融合发展的加速度。同时，从长远来看，这次疫情倒逼各地各行业加速接受数字化转型，智能制造将成为更多企业的选择，工业互联网将被更多企业接受，5G技术的应用将不断深入，企业转型升级的脚步将不断加快。

要着眼于复工，创造良好营商环境。近期，各地各部门在做好疫情防控前提下，聚焦复工复产，纷纷推出进一步优化营商环境的举措，使人流、物流、资金流有序转动起来，畅通了产业循环、市场循环、经济社会循环，给市场注入了信心。同时，还应该看到的是，优化营商环境既是立足当下的雪中送炭，也是放眼长远的系统工程，伴随法规条例持续落地等进程，营商环境的优化将带来更多的经济红利。

抓紧解决复工复产面临的困难和问题，力争把疫情造成的损失降到最低限度，这是全社会共同的心声。随着复工复产步伐的加快，全社会生产建设、居民生活的秩序都在逐渐恢复，中国经济复苏的力量不断凝聚，春天的气息，令人鼓舞。

(责编：杨曦、孙阳)