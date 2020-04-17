一季度规模以上工业增加值同比下降8.4%

人民网北京4月17日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，3月份，规模以上工业增加值同比实际下降1.1%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），降幅比1—2月份收窄12.4个百分点。从环比看，3月份，规模以上工业增加值比上月增长32.13%。一季度，规模以上工业增加值同比下降8.4%。
分三大门类看，3月份，采矿业增加值同比增长4.2%，1—2月份为下降6.5%；制造业下降1.8%，降幅收窄13.9个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业下降1.6%，降幅收窄5.5个百分点。
分经济类型看，3月份，国有控股企业增加值同比下降2.5%；股份制企业下降0.2%，外商及港澳台商投资企业下降5.4%；私营企业下降0.5%。
分行业看，3月份，41个大类行业中有16个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业下降4.8%，纺织业下降5.5%，化学原料和化学制品制造业增长0.7%，非金属矿物制品业下降4.5%，黑色金属冶炼和压延加工业增长4.1%，有色金属冶炼和压延加工业增长2.8%，通用设备制造业下降5.4%，专用设备制造业下降2.2%，汽车制造业下降22.4%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长0.5%，电气机械和器材制造业下降0.4%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.9%，电力、热力生产和供应业下降1.7%。
分地区看，3月份，东部地区增加值同比下降0.7%，中部地区下降0.8%，西部地区增长4.3%，东北地区下降7.1%。
分产品看，3月份，612种产品中有227种产品同比增长。十种有色金属483万吨，同比增长1.6%；平板玻璃7833万重量箱，增长0.5%；集成电路212亿块，增长20.0%；钢材9888万吨，下降0.1%；水泥14785万吨，下降18.3%；乙烯173万吨，下降1.4%；汽车146.1万辆，下降43.0%，其中，新能源汽车6.4万辆，下降43.9%；发电量5525亿千瓦时，下降4.6%；原油加工量5004万吨，下降6.6%。
3月份，工业企业产品销售率为95.0%，比上年同月下降4.1个百分点；工业企业实现出口交货值10307亿元，同比名义增长3.1%。
2020年3月份规模以上工业生产主要数据
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3月
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1-3月
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绝对量
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同比增长
|
绝对量
|
同比增长
|
规模以上工业增加值
|
…
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-1.1
|
…
|
-8.4
|
分三大门类
|
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|
|
|
采矿业
|
…
|
4.2
|
…
|
-1.7
|
制造业
|
…
|
-1.8
|
…
|
-10.2
|
其中：高技术制造业
|
…
|
8.9
|
…
|
-3.8
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
…
|
-1.6
|
…
|
-5.2
|
分经济类型
|
|
|
|
|
其中：国有控股企业
|
…
|
-2.5
|
…
|
-6.0
|
其中：股份制企业
|
…
|
-0.2
|
…
|
-8.4
|
外商及港澳台商投资企业
|
…
|
-5.4
|
…
|
-14.5
|
其中：私营企业
|
…
|
-0.5
|
…
|
-11.3
|
主要行业增加值
|
|
|
|
|
农副食品加工业
|
…
|
-4.8
|
…
|
-11.1
|
食品制造业
|
…
|
5.7
|
…
|
-7.9
|
纺织业
|
…
|
-5.5
|
…
|
-16.8
|
化学原料和化学制品制造业
|
…
|
0.7
|
…
|
-6.8
|
医药制造业
|
…
|
10.4
|
…
|
-2.3
|
橡胶和塑料制品业
|
…
|
-5.5
|
…
|
-16.2
|
非金属矿物制品业
|
…
|
-4.5
|
…
|
-13.7
|
黑色金属冶炼和压延加工业
|
…
|
4.1
|
…
|
0.5
|
有色金属冶炼和压延加工业
|
…
|
2.8
|
…
|
-3.8
|
金属制品业
|
…
|
-1.6
|
…
|
-15.0
|
通用设备制造业
|
…
|
-5.4
|
…
|
-17.2
|
专用设备制造业
|
…
|
-2.2
|
…
|
-13.5
|
汽车制造业
|
…
|
-22.4
|
…
|
-26.0
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
|
…
|
0.5
|
…
|
-13.7
|
电气机械和器材制造业
|
…
|
-0.4
|
…
|
-12.9
|
计算机、通信和其他电子设备制造业
|
…
|
9.9
|
…
|
-2.8
|
电力、热力生产和供应业
|
…
|
-1.7
|
…
|
-5.4
|
主要产品产量
|
|
|
|
|
布（亿米）
|
33
|
-24.9
|
74
|
-31.1
|
硫酸（折100％）（万吨）
|
657
|
-8.7
|
1867
|
-10.1
|
烧碱（折100％）（万吨）
|
300
|
1.5
|
823
|
-9.0
|
乙烯（万吨）
|
173
|
-1.4
|
515
|
1.3
|
化学纤维（万吨）
|
490
|
-4.5
|
1216
|
-10.0
|
水泥（万吨）
|
14785
|
-18.3
|
29907
|
-23.9
|
平板玻璃（万重量箱）
|
7833
|
0.5
|
22981
|
1.9
|
生铁（万吨）
|
6697
|
1.1
|
19974
|
2.4
|
粗钢（万吨）
|
7898
|
-1.7
|
23445
|
1.2
|
钢材（万吨）
|
9888
|
-0.1
|
26742
|
-1.6
|
十种有色金属（万吨）
|
483
|
1.6
|
1417
|
2.1
|
其中：原铝（电解铝）（万吨）
|
297
|
2.3
|
884
|
2.7
|
金属切削机床（万台）
|
4
|
-21.7
|
7
|
-29.4
|
工业机器人（台/套）
|
17241
|
12.9
|
34645
|
-8.2
|
汽车（万辆）
|
146.1
|
-43.0
|
347.1
|
-44.6
|
其中：轿车（万辆）
|
54.6
|
-44.8
|
130.2
|
-47.6
|
运动型多用途乘用车（SUV）（万辆）
|
47.9
|
-44.0
|
121.1
|
-41.8
|
其中：新能源汽车（万辆）
|
6.4
|
-43.9
|
12.3
|
-53.4
|
发电机组（发电设备）（万千瓦）
|
1044
|
20.0
|
1871
|
-6.9
|
微型计算机设备（万台）
|
2895
|
0.0
|
5624
|
-17.7
|
移动通信手持机（万台）
|
11804
|
-9.0
|
25528
|
-19.8
|
其中：智能手机（万台）
|
8855
|
-0.7
|
18839
|
-15.0
|
集成电路（亿块）
|
212
|
20.0
|
508
|
16.0
|
原煤（万吨）
|
33726
|
9.6
|
82991
|
-0.5
|
焦炭（万吨）
|
3803
|
-2.4
|
10950
|
-4.1
|
原油（万吨）
|
1656
|
-0.1
|
4857
|
2.4
|
原油加工量（万吨）
|
5004
|
-6.6
|
14928
|
-4.6
|
天然气（亿立方米）
|
169
|
11.2
|
483
|
9.1
|
发电量（亿千瓦时）
|
5525
|
-4.6
|
15822
|
-6.8
|
火力发电量（亿千瓦时）
|
3894
|
-7.5
|
11746
|
-8.2
|
水力发电量（亿千瓦时）
|
763
|
-5.9
|
1963
|
-9.5
|
核能发电量（亿千瓦时）
|
306
|
6.9
|
779
|
1.2
|
风力发电量（亿千瓦时）
|
432
|
18.1
|
1022
|
5.7
|
太阳能发电量（亿千瓦时）
|
129
|
8.6
|
310
|
10.9
|
产品销售率（%）
|
95.0
|
-4.1(百分点)
|
96.2
|
-2.2(百分点)
|
出口交货值（亿元）
|
10307
|
3.1
|
24082
|
-10.3
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