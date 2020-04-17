一季度规模以上工业增加值同比下降8.4%

人民网北京4月17日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，3月份，规模以上工业增加值同比实际下降1.1%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），降幅比1—2月份收窄12.4个百分点。从环比看，3月份，规模以上工业增加值比上月增长32.13%。一季度，规模以上工业增加值同比下降8.4%。

分三大门类看，3月份，采矿业增加值同比增长4.2%，1—2月份为下降6.5%；制造业下降1.8%，降幅收窄13.9个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业下降1.6%，降幅收窄5.5个百分点。

分经济类型看，3月份，国有控股企业增加值同比下降2.5%；股份制企业下降0.2%，外商及港澳台商投资企业下降5.4%；私营企业下降0.5%。

分行业看，3月份，41个大类行业中有16个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业下降4.8%，纺织业下降5.5%，化学原料和化学制品制造业增长0.7%，非金属矿物制品业下降4.5%，黑色金属冶炼和压延加工业增长4.1%，有色金属冶炼和压延加工业增长2.8%，通用设备制造业下降5.4%，专用设备制造业下降2.2%，汽车制造业下降22.4%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长0.5%，电气机械和器材制造业下降0.4%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.9%，电力、热力生产和供应业下降1.7%。

分地区看，3月份，东部地区增加值同比下降0.7%，中部地区下降0.8%，西部地区增长4.3%，东北地区下降7.1%。

分产品看，3月份，612种产品中有227种产品同比增长。十种有色金属483万吨，同比增长1.6%；平板玻璃7833万重量箱，增长0.5%；集成电路212亿块，增长20.0%；钢材9888万吨，下降0.1%；水泥14785万吨，下降18.3%；乙烯173万吨，下降1.4%；汽车146.1万辆，下降43.0%，其中，新能源汽车6.4万辆，下降43.9%；发电量5525亿千瓦时，下降4.6%；原油加工量5004万吨，下降6.6%。

3月份，工业企业产品销售率为95.0%，比上年同月下降4.1个百分点；工业企业实现出口交货值10307亿元，同比名义增长3.1%。

2020年3月份规模以上工业生产主要数据

3月 1-3月 绝对量 同比增长

（%） 绝对量 同比增长

（%） 规模以上工业增加值 … -1.1 … -8.4 分三大门类 采矿业 … 4.2 … -1.7 制造业 … -1.8 … -10.2 其中：高技术制造业 … 8.9 … -3.8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 … -1.6 … -5.2 分经济类型 其中：国有控股企业 … -2.5 … -6.0 其中：股份制企业 … -0.2 … -8.4 外商及港澳台商投资企业 … -5.4 … -14.5 其中：私营企业 … -0.5 … -11.3 主要行业增加值 农副食品加工业 … -4.8 … -11.1 食品制造业 … 5.7 … -7.9 纺织业 … -5.5 … -16.8 化学原料和化学制品制造业 … 0.7 … -6.8 医药制造业 … 10.4 … -2.3 橡胶和塑料制品业 … -5.5 … -16.2 非金属矿物制品业 … -4.5 … -13.7 黑色金属冶炼和压延加工业 … 4.1 … 0.5 有色金属冶炼和压延加工业 … 2.8 … -3.8 金属制品业 … -1.6 … -15.0 通用设备制造业 … -5.4 … -17.2 专用设备制造业 … -2.2 … -13.5 汽车制造业 … -22.4 … -26.0 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 … 0.5 … -13.7 电气机械和器材制造业 … -0.4 … -12.9 计算机、通信和其他电子设备制造业 … 9.9 … -2.8 电力、热力生产和供应业 … -1.7 … -5.4 主要产品产量 布（亿米） 33 -24.9 74 -31.1 硫酸（折100％）（万吨） 657 -8.7 1867 -10.1 烧碱（折100％）（万吨） 300 1.5 823 -9.0 乙烯（万吨） 173 -1.4 515 1.3 化学纤维（万吨） 490 -4.5 1216 -10.0 水泥（万吨） 14785 -18.3 29907 -23.9 平板玻璃（万重量箱） 7833 0.5 22981 1.9 生铁（万吨） 6697 1.1 19974 2.4 粗钢（万吨） 7898 -1.7 23445 1.2 钢材（万吨） 9888 -0.1 26742 -1.6 十种有色金属（万吨） 483 1.6 1417 2.1 其中：原铝（电解铝）（万吨） 297 2.3 884 2.7 金属切削机床（万台） 4 -21.7 7 -29.4 工业机器人（台/套） 17241 12.9 34645 -8.2 汽车（万辆） 146.1 -43.0 347.1 -44.6 其中：轿车（万辆） 54.6 -44.8 130.2 -47.6 运动型多用途乘用车（SUV）（万辆） 47.9 -44.0 121.1 -41.8 其中：新能源汽车（万辆） 6.4 -43.9 12.3 -53.4 发电机组（发电设备）（万千瓦） 1044 20.0 1871 -6.9 微型计算机设备（万台） 2895 0.0 5624 -17.7 移动通信手持机（万台） 11804 -9.0 25528 -19.8 其中：智能手机（万台） 8855 -0.7 18839 -15.0 集成电路（亿块） 212 20.0 508 16.0 原煤（万吨） 33726 9.6 82991 -0.5 焦炭（万吨） 3803 -2.4 10950 -4.1 原油（万吨） 1656 -0.1 4857 2.4 原油加工量（万吨） 5004 -6.6 14928 -4.6 天然气（亿立方米） 169 11.2 483 9.1 发电量（亿千瓦时） 5525 -4.6 15822 -6.8 火力发电量（亿千瓦时） 3894 -7.5 11746 -8.2 水力发电量（亿千瓦时） 763 -5.9 1963 -9.5 核能发电量（亿千瓦时） 306 6.9 779 1.2 风力发电量（亿千瓦时） 432 18.1 1022 5.7 太阳能发电量（亿千瓦时） 129 8.6 310 10.9 产品销售率（%） 95.0 -4.1(百分点) 96.2 -2.2(百分点) 出口交货值（亿元） 10307 3.1 24082 -10.3













(责编：杨曦、孙阳)