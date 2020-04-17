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一季度规模以上工业增加值同比下降8.4%

2020年04月17日10:29  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月17日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，3月份，规模以上工业增加值同比实际下降1.1%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），降幅比1—2月份收窄12.4个百分点。从环比看，3月份，规模以上工业增加值比上月增长32.13%。一季度，规模以上工业增加值同比下降8.4%。

  　　分三大门类看，3月份，采矿业增加值同比增长4.2%，1—2月份为下降6.5%；制造业下降1.8%，降幅收窄13.9个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业下降1.6%，降幅收窄5.5个百分点。

　　分经济类型看，3月份，国有控股企业增加值同比下降2.5%；股份制企业下降0.2%，外商及港澳台商投资企业下降5.4%；私营企业下降0.5%。

　　分行业看，3月份，41个大类行业中有16个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业下降4.8%，纺织业下降5.5%，化学原料和化学制品制造业增长0.7%，非金属矿物制品业下降4.5%，黑色金属冶炼和压延加工业增长4.1%，有色金属冶炼和压延加工业增长2.8%，通用设备制造业下降5.4%，专用设备制造业下降2.2%，汽车制造业下降22.4%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长0.5%，电气机械和器材制造业下降0.4%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.9%，电力、热力生产和供应业下降1.7%。

　　分地区看，3月份，东部地区增加值同比下降0.7%，中部地区下降0.8%，西部地区增长4.3%，东北地区下降7.1%。

　　分产品看，3月份，612种产品中有227种产品同比增长。十种有色金属483万吨，同比增长1.6%；平板玻璃7833万重量箱，增长0.5%；集成电路212亿块，增长20.0%；钢材9888万吨，下降0.1%；水泥14785万吨，下降18.3%；乙烯173万吨，下降1.4%；汽车146.1万辆，下降43.0%，其中，新能源汽车6.4万辆，下降43.9%；发电量5525亿千瓦时，下降4.6%；原油加工量5004万吨，下降6.6%。

　　3月份，工业企业产品销售率为95.0%，比上年同月下降4.1个百分点；工业企业实现出口交货值10307亿元，同比名义增长3.1%。

20203月份规模以上工业生产主要数据

 

3月

1-3月

绝对量

同比增长
（%）

绝对量

同比增长
（%）

规模以上工业增加值

-1.1

-8.4

分三大门类

 

 

 

 

　采矿业

4.2

-1.7

　制造业

-1.8

-10.2

　　其中：高技术制造业

8.9

-3.8

　电力、热力、燃气及水生产和供应业

-1.6

-5.2

分经济类型

 

 

 

 

　其中：国有控股企业

-2.5

-6.0

　其中：股份制企业

-0.2

-8.4

　　　　外商及港澳台商投资企业

-5.4

-14.5

　其中：私营企业

-0.5

-11.3

主要行业增加值

 

 

 

 

　农副食品加工业

-4.8

-11.1

　食品制造业

5.7

-7.9

　纺织业

-5.5

-16.8

　化学原料和化学制品制造业

0.7

-6.8

　医药制造业

10.4

-2.3

　橡胶和塑料制品业

-5.5

-16.2

　非金属矿物制品业

-4.5

-13.7

　黑色金属冶炼和压延加工业

4.1

0.5

　有色金属冶炼和压延加工业

2.8

-3.8

　金属制品业

-1.6

-15.0

　通用设备制造业

-5.4

-17.2

　专用设备制造业

-2.2

-13.5

　汽车制造业

-22.4

-26.0

　铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

0.5

-13.7

　电气机械和器材制造业

-0.4

-12.9

　计算机、通信和其他电子设备制造业

9.9

-2.8

　电力、热力生产和供应业

-1.7

-5.4

主要产品产量

 

 

 

 

　布（亿米）

33

-24.9

74

-31.1

　硫酸（折100％）（万吨）

657

-8.7

1867

-10.1

　烧碱（折100％）（万吨）

300

1.5

823

-9.0

　乙烯（万吨）

173

-1.4

515

1.3

　化学纤维（万吨）

490

-4.5

1216

-10.0

　水泥（万吨）

14785

-18.3

29907

-23.9

　平板玻璃（万重量箱）

7833

0.5

22981

1.9

　生铁（万吨）

6697

1.1

19974

2.4

　粗钢（万吨）

7898

-1.7

23445

1.2

　钢材（万吨）

9888

-0.1

26742

-1.6

　十种有色金属（万吨）

483

1.6

1417

2.1

　　其中：原铝（电解铝）（万吨）

297

2.3

884

2.7

　金属切削机床（万台）

4

-21.7

7

-29.4

　工业机器人（台/套）

17241

12.9

34645

-8.2

　汽车（万辆）

146.1

-43.0

347.1

-44.6

　　其中：轿车（万辆）

54.6

-44.8

130.2

-47.6

　　　　　运动型多用途乘用车（SUV）（万辆）

47.9

-44.0

121.1

-41.8

　　其中：新能源汽车（万辆）

6.4

-43.9

12.3

-53.4

　发电机组（发电设备）（万千瓦）

1044

20.0

1871

-6.9

　微型计算机设备（万台）

2895

0.0

5624

-17.7

　移动通信手持机（万台）

11804

-9.0

25528

-19.8

　　其中：智能手机（万台）

8855

-0.7

18839

-15.0

　集成电路（亿块）

212

20.0

508

16.0

　原煤（万吨）

33726

9.6

82991

-0.5

　焦炭（万吨）

3803

-2.4

10950

-4.1

　原油（万吨）

1656

-0.1

4857

2.4

　原油加工量（万吨）

5004

-6.6

14928

-4.6

　天然气（亿立方米）

169

11.2

483

9.1

　发电量（亿千瓦时）

5525

-4.6

15822

-6.8

　　火力发电量（亿千瓦时）

3894

-7.5

11746

-8.2

　　水力发电量（亿千瓦时）

763

-5.9

1963

-9.5

　　核能发电量（亿千瓦时）

306

6.9

779

1.2

　　风力发电量（亿千瓦时）

432

18.1

1022

5.7

　　太阳能发电量（亿千瓦时）

129

8.6

310

10.9

　产品销售率（%）

95.0

-4.1(百分点)

96.2

-2.2(百分点)

　出口交货值（亿元）

10307

3.1

24082

-10.3
 

 

 

 

 


 


 


 

(责编：杨曦、孙阳)
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