一季度全国房地产开发投资同比下降7.7%

人民网北京4月17日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，1—3月份，全国房地产开发投资21963亿元，同比下降7.7%，降幅比1—2月份收窄8.6个百分点。其中，住宅投资16015亿元，下降7.2%，降幅收窄8.8个百分点。
1—3月份，东部地区房地产开发投资12714亿元，同比下降6.1%，降幅比1—2月份收窄6.4个百分点；中部地区投资3917亿元，下降18.7%，降幅收窄7.2个百分点；西部地区投资4861亿元，下降0.8%，降幅收窄17.8个百分点；东北地区投资470亿元，下降14.0%，降幅收窄2.1个百分点。
1—3月份，房地产开发企业房屋施工面积717886万平方米，同比增长2.6%，增速比1—2月份回落0.3个百分点。其中，住宅施工面积504616万平方米，增长4.1%。房屋新开工面积28203万平方米，下降27.2%，降幅收窄17.7个百分点。其中，住宅新开工面积20799万平方米，下降26.9%。房屋竣工面积15557万平方米，下降15.8%，降幅收窄7.1个百分点。其中，住宅竣工面积10928万平方米，下降16.2%。
1—3月份，房地产开发企业土地购置面积1969万平方米，同比下降22.6%，降幅比1—2月份收窄6.7个百分点；土地成交价款977亿元，下降18.1%，降幅收窄18.1个百分点。
商品房销售和待售情况
1—3月份，商品房销售面积21978万平方米，同比下降26.3%，降幅比1—2月份收窄13.6个百分点。其中，住宅销售面积下降25.9%，办公楼销售面积下降36.2%，商业营业用房销售面积下降35.1%。商品房销售额20365亿元，下降24.7%，降幅比1—2月份收窄11.2个百分点。其中，住宅销售额下降22.8%，办公楼销售额下降36.8%，商业营业用房销售额下降39.8%。
1—3月份，东部地区商品房销售面积8803万平方米，同比下降24.3%，降幅比1—2月份收窄10.6个百分点；销售额11300亿元，下降20.9%，降幅收窄9.1个百分点。中部地区商品房销售面积5706万平方米，下降32.8%，降幅收窄12.4个百分点；销售额3769亿元，下降36.1%，降幅收窄10.3个百分点。西部地区商品房销售面积6824万平方米，下降21.9%，降幅收窄19.4个百分点；销售额4746亿元，下降22.1%，降幅收窄18.5个百分点。东北地区商品房销售面积645万平方米，下降32.8%，降幅收窄8.2个百分点；销售额550亿元，下降28.4%，降幅收窄3.7个百分点。
3月末，商品房待售面积52727万平方米，比2月末减少278万平方米。其中，住宅待售面积减少440万平方米，办公楼待售面积增加21万平方米，商业营业用房待售面积增加168万平方米。
房地产开发企业到位资金情况
1—3月份，房地产开发企业到位资金33566亿元，同比下降13.8%，降幅比1—2月份收窄3.7个百分点。其中，国内贷款6716亿元，下降5.9%；利用外资19亿元，下降42.5%；自筹资金10755亿元，下降8.8%；定金及预收款9542亿元，下降22.4%；个人按揭贷款5228亿元，下降7.4%。
房地产开发景气指数
3月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为98.18，比2月份提高0.78点。
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