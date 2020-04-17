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湖北（武汉）云招聘专场吸引500多家企业参与

2020年04月17日10:59  来源：央视网
 

由中央广播电视总台与国资委、湖北省武汉市委组织部共同发起，央视频与国投人力共同主办的大型线上招聘活动“春暖花开 国聘行动”湖北（武汉）云招聘专场，上线4天以来，共有500多家知名企事业单位积极参与，并提供了主要面向湖北应届毕业生等的84000多个优质就业岗位。其中，武汉金银潭医院、协和医院等抗击疫情主力医疗机构通过此次云招聘共对外释放1600多个岗位，为武汉医疗一线充实医护力量提供了便捷渠道，大批应届毕业生投档应聘。

随着离汉通道全面开启，湖北武汉在坚持做好常态化疫情防控的同时，正不断加快推进企事业单位有序复工复产。在中共武汉市委组织部的协调支持下，央视频精心组织此次湖北（武汉）专场招聘，以“优质岗位驰援武汉”为主题，为湖北特别是武汉地区的“抗疫稳岗扩就业”工作提供助力。

截至目前，专场活动共吸引517家湖北地区用人单位参与招聘，向广大求职者提供了84163个优质就业岗位。其中，金银潭医院、协和医院、武昌医院、肺科医院等武汉抗击疫情主力医疗机构通过央视频开展了宣讲直播，释放出目前亟需的1662个医护岗位需求。

“春暖花开 国聘行动”湖北（武汉）专场是继长三角专场、粤港澳大湾区专场之后启动的第三个区域性云招聘专场活动。截止到4月16日，中央广播电视总台央视频“国聘行动”已吸引5606家各类企业和社会机构入驻，累计提供超过62万个优质招聘职位，收到求职者简历173万份，招聘信息阅读量近1亿人次。求职者只需下载“央视频”客户端并进入“国聘行动”专题页面，即可观看宣讲、投递简历，实现全流程“无接触”应聘。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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