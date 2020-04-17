台州发放3亿消费“大红包”助力市场消费复苏

“台州消费券来了！”4月16日下午，尽管“抢券”还未启动，但台州市民的微信朋友圈已经被刷屏。
为提振消费信心、激活消费潜力、引导市民积极消费、促进商贸业复苏，台州联合美团点评开展“千店万铺连一家”全民促消费活动，为市民派发3亿元消费“大红包”，通过“四两拨千斤”实现“市民得实惠、商家得市场、地方得发展”三方共赢。
“消费者在符合消费券使用条件的商家（场所）消费，达到消费券相应使用标准后，即可核销。”台州市商务局党组书记、局长陈肖力告诉记者，“千店万铺连一家”全民促消费活动将发放餐饮消费券、商超消费券、文化健康消费券、酒店民宿消费券4类消费券，活动分三期进行，每期发放1亿元。
活动期间，台州市民可通过微信公众号“台州市电商公共服务中心”进行领券，也可进入美团、大众点评APP领券。总额度3亿元的消费券将分三期发放，第一期为4月20日-5月6日，第二期为5月9日-5月20日，第三期为5月23日-6月6日。
需要注意的是，每个用户每期活动期间只可在4个大品类券包中选择1个领取，各品类券包数量有限，先领先得，领完为止。每期活动，每个用户最多领取1套券包。活动期间(三期)，每个用户最多领取3套券包。
消费券包领取后，市民们可以在美团“台州消费券发放”专题活动页面上展示的台州本地餐饮、商超、酒店民宿、文化健康等4大类商家进行使用。同一用户在同一商家每天最多可以使用1张优惠券。优惠券自领取当日开始7天内有效，逾期失效。
为帮助新商家参与到政府消费券项目中，台州市政府目前已携手美团点评为新商家参与活动，开通快速上线通道。有意愿参与活动的新商家可通过“台州市电商公共服务中心”公众号参加活动，报名时间为4月16日起至6月3日24：00。
此外，若消费者发现参与商家有恶意涨价行为，可拨打台州市统一投诉举报电话12345，也可随时向网络平台举报。
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